Wat te doen als je belegt voor je pensioen II?

@Wiegveld.



Naar mijn inschatting zal ook het toekomstig rendement van aandelen (en zeker genoemde technologie sector) lager zijn dan historisch het geval was, vanwege de veel hogere waardering.



En ook zogenaamde veilige aandelen die u noemt zullen in een bearmarkt niet ontsnappen aan 30-40-50% correctie. Zoals gezegd geen probleem in de opbouwfase, maar wel een groot probleem in de uitkeringsfase. Het verlagen van het risico blijft dus nodig cq verstandig.



Uw opmerking over spreiden over valuta, met in het achterhoofd een mogelijk debacle voor de eurozone, is interessant en stof voor een apart artikel.