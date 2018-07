Slot: +0,35%

De AEX is deze week geen ene meter opgeschoten. Gelukkig hebben we het dividend nog zullen we maar zeggen. Ach, de Trade War is begonnen, maar aandelen trekken zich er niets van aan. In ieder geval op Wall Street niet:

stocks rally as the Trade War officially begins pic.twitter.com/bn2e91v9fr — StockCats (@StockCats) 6 juli 2018

Payroll Report

De arbeidsmarkt is erg goed en er is krapte. Enige manier voor bedrijven om nieuw personeel te krijgen is beter betalen. Want je kunt wel proberen iedereen voor het minimum aan het werk te krijgen, maar als mensen betere kansen krijgen ergens anders dan pakken ze die. Dit zagen we echter nog niet terug in het Payroll Report van vanmiddag:

Competition for workers has gone crazy. Companies are facing a “black hole” in terms of finding more experienced twenty-something employees, forcing them to compete by paying out higher wages and added vacation days. https://t.co/IayHKIeV9N — Jesse Felder (@jessefelder) 6 juli 2018

Goede uitleg van Henry:

Wages going up is great news. Big US companies are still near record profit margins. They can afford to pay more. And the increased wages will become increased spending and economic growth. https://t.co/wxjLX2C51y — Henry Blodget (@hblodget) 6 juli 2018

Rente

Hij heeft wel een goed punt :-)

Remember when the US10YR was above 3% and everyone freaked out? Me neither. — Ramp Capital?? (@RampCapitalLLC) 6 juli 2018

Fugro

Dan naar het Damrak waar vandaag Fugro flink de sigaar was na een verkoopadvies van ABN Amro:

Besi

Besi kwam met een omzetwaarschuwing door en daar bleek ook nog wel wat af te kunnen.

BAM

Als het nog niet genoeg was kwam BAM ook door met een nieuw probleem.

TomTom

En dan was er ook nog TomTom dat een kijkje nam onder de €7.

Hier de bekende weeklijstjes van de brede markt en de Nederlandse indices. Wat hebben we er van gebrouwen?

De lijstjes:

AEX deze week: +0,35%

AEX deze maand: +0,35%

AEX dit jaar: +1,66%

AEX herbeleggingsindex dit jaar: +3,84%

AEX

KPN is de grote winnaar deze week ondanks koersdoelverlagingen en Altice EU is de grootste verliezer doordat het bedrijf aangaf SFR niet te willen verkopen. Het is ook een prima week voor Galapagos, Heineken en ING.

Signify blijft een treurig verhaal, over Aalberts valt weinig te zeggen en deze week ook niet en ASML heeft een mindere week. We hadden zelf verwacht dat Samsung er iets meer in zou hakken vandaag bij de chippers, maar dat valt nog mee.

AMX

Takeaway.com stijgt naar een nieuwe all time high. IMCD kreeg vandaag een mooie koersdoelverhoging te verwerken. De dalers hebben we op Flow Traders na al besproken. Flow dus. Bijna -10% voor deze week, maar bij Flow hopen ze denk ik op een -10% dagje, want dan kunnen ze daar echt lekker geld verdienen.

ASCX

Pharming is de grote winnaar en dat is het laatste wat u erg zou vinden, want als ik de fora bekijk is dit aandeel wel een van de meest populaire. VolkerWessels zakt om dezelfde reden als BAM en Beter Bed blijft maar doorzakken.

Zondag schrijft Arend Jan Kamp weer een vooruitblik op de volgende week. Bedankt voor uw bezoek en reacties en een fijn weekend!