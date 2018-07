Het is de eerste vrijdag van de maand en daarom tijd voor het Amerikaanse Payroll Report. Het belangrijkste rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Hier de officiële rapportage van Bureau of Labor Statistics:

Payroll employment increases by 213,000 in June; unemployment rate rises to 4.0% https://t.co/NsuHovcqn0 #JobsReport #BLSdata — BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) 6 juli 2018

Bloomberg meldt samenvattend:

Interesting.



Unemployment rate jumps to 4%

Wage growth misses expectations.

But 202K payrolls added and last month was revised higher. https://t.co/FNq8tIAL5N — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 6 juli 2018

Beetje gemengd beeld bij het Payroll Report. Meer banen, maar wel hogere werkloosheid en minder loongroei dan verwacht:

Dollar daalt ietsjes, tienjaarsrente daalt een basispuntje of wat en dat was het dan ook wel: