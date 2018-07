Fugro: Kop of munt

Het rapport zelf heb ik niet. Dit bericht De Aaandeelhouder en aan dat ene woordje hebt u wel genoeg: aandelenuitgifte.

Emissie of geen emissie: het is een zwaard van Damocles dat al lange tijd boven het aandeel hangt. Veel grote partijen gaan er nogal altijd vanuit dat die nodig is, getuige ook het grote aantal shorts:

ABN Amro en De Aandeelhouder spreken van CEO Øystein Løseth. Moet daar niet de naam van CFO Paul Verhagen staan? Dat is de slim-met-cijfers-man van Fugro. Nico schreef eind februari dit over hem naar aanleiding van de jaarcijfers 2017 toen:

Goed nieuws is dat CFO Verhagen, die het bedrijf door deze lastige tijd heen heeft geloodst en via twee converteerbare obligaties een aandelenemissie heeft kunnen voorkomen, voor vier jaar bijtekent.

Het probleem bij Fugro is dat ze verlieslatend is, waardoor de schuld oploopt. In april rapporteerde het bedrijf dat de een netto schuld/EBITDA ratio heeft van 2,5 en dat die dit jaar verbetert. Van de banken mag die ratio niet boven 3 uitkomen. Hier ziet u alleen totale schuld/EBITDA, maar het geeft een idee.

Met veel kunst, vlieg en Verhagenwerk - eind vorig jaar nog een converteerbaarde olbigatie van €100 miljoen - heeft Fugro tot dusverre een emissie weten te voorkomen. Cruciaal is natuurlijk dat de omzet en business aantrekt. Daar zei de bodemvorser in april zelf over:

After three years of sharp revenue decline Fugro expects revenue growth on a comparable basis, an improved EBIT margin and positive cash flow from operating activities after investments.

Positieve cashflow dus, maar geen schatting hoeveel dan. In ieder geval zijn de analistenverwachtingen hoopvol gestemd en die hebben wel schattingen:

Gissen

Tot vandaag dus, nu ABN Amro de knuppel in het hoenderhok gooit. Gis maar waarom. Heeft de bank met Fugro gesproken, haar excels opnieuws doorgerekend, of heeft ze aanwijzingen uit de sector of bij klanten en peers dat de markt niet zo goed of zo snel aantrekt als gehoopt en verwacht?

Op woensdag 1 augustus komt Fugro met cijfers. Tot die tijd is het gissen, of u nou long of short zit of denkt. Ik brand mijn vingers er niet aan. Wat mij wel opvalt is hoe verschillend er wordt gedacht. Een maand geleden was bijvoorbeeld Kempen nog lyrisch over Fugro:

Fugro is goed gepositioneerd voor groei. Dat schrijven analisten van Kempen in een rapport over het bedrijf. De kenners wijzen onder meer op de aanhoudende groei van het orderboek dat naar verwachting ook na dit jaar zal aanhouden.



Na jaren van bezuinigen en het herstellen van de balans is Fugro ,,perfect in positie" voor groei onder het huidige management, aldus de kenners. De groeivooruitzichten worden ondersteund door de extra investeringen van klanten in de offshore-industrie.