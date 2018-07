Fondsenrondje: En door...

Beurzen in Europa lopen op ondanks dat er nu echte schoten zijn gevuurd in de handelsoorlog. De VS gaat voor $35 miljard aan goederen uit China belasten.

Goed, wellicht is de brede markt niet zo spannend, maar er gebeuren onderliggend weer een hoop dingen. Wat het meest erin hakt is het verkoopadvies voor Fugro van ABN Amro:

Via @abmfn_bp5: advies voor @fugro bij @ABNAMRO van kopen naar verkopen (heftig), koersdoel naar € 11. Verwachten dat emissie nodig is: vinden balans te zwak en is in hun ogen nodig voor toekomstige diversificatie van diensten om schip vlot te trekken. — Hans Oudshoorn (@HansOudshoorn) 6 juli 2018

De directeur van Beter Bed mocht de gong luiden vanochtend, maar de koers van het aandeel helpt het niet. Gewoon weer -3% vandaag:

#BeterBed versus de Amsterdam Small Cap Index met en zonder herbelegd dividend. Vandaag bestaat Beter Bed 35 jaar, maar voor beleggers is het alles behalve een feest... pic.twitter.com/RLPzsZTxrw — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 6 juli 2018

Intussen zijn in de handelsoorlog schoten gelost:

Stocks, euro rise as shots fired in U.S.-China trade war https://t.co/faNU3PWhht — Reuters Top News (@Reuters) 6 juli 2018

Geruchten, altijd leuk op de vrijdagochtend:

Deutsche Bank shares higher and credit tighter on rumors that JP Morgan and ICBC are considering stake into the German bank #DeutscheBank pic.twitter.com/yR4WDb6BOd — Thanasis Koukakis (@nasoskook) 6 juli 2018

Gaan we door met de brede markt:

Europese indices stijgen tussen 0,1% en 0,4%.

De Amerikaanse futures doen helemaal niks.

EUR/USD stijgt 0,2% 1,1717.

De grondstoffenmarkten: goud, zilver en de olieprijzen dalen 0,1% tot 0,3%.

De rentes op tienjaars staatsobligaties stijgen 0 tot 2 basispunten.

Dan over naar het Damrak. Eigenlijk verklaren deze advieswijzigingen enorm veel bewegingen:

Unilever: naar €52,40 van €52,60 - Barclays

RELX: naar €18,35 van €17,50 - Barclays

Wolters Kluwer: naar €53,20 van €50 - Barclays

IMCD: naar €68 van €59 - Berenberg

Signify: naar €33 van €34 - Berenberg

Philips: naar €39,80 van €36,70 - JP Morgan

ArcelorMittal: start met outperform en €30 - Macquarie

Fugro: naar sell van buy en naar €11 - ABN Amro

Randstad: naar €50 van €59 - ABN Amro

En voor de rest:

Altice gaat weer hard, maar wanneer is dat niet zo?

Galapagos weer boven 80 euro.

ASML lager na resultaten van Samsung? Lijkt mij de meest logische verklaring.

Beleggers durven weer vastgoed te kopen? Deze fondsen liggen er prima bij.

Pharming stijgt lekker met bijna 3%.

Beter Bed mocht de beurs openen en krijgt even een -3% voor de kiezen...

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze gratis koersenbak.