quote: Valentino85 schreef op 6 jul 2018 om 08:31:

Heeft iemand ergens een bericht gelezen over een overnamebod dat in de maak zou zijn met betrekking tot DSM. Tijdens een bijeenkomst van onze beleggingsclub kwam dit verhaal ter tafel.

Deze misschien ?DSM neemt belang in voedingsmiddelenfirma VSmaandag 2 juli 2018 08:12HEERLEN (AFN) - DSM heeft een belang genomen van circa 50 procent in de Amerikaanse voedingsmiddelenproducent Mixfit. Dat maakte het speciaalchemiebedrijf bekend zonder het afgeven van financiële details.Mixfit is gevestigd in Boston en houdt zich bezig met gepersonaliseerde voedingsoplossingen. De investering vloeit voort uit een eerder aangekondigde samenwerking tussen de bedrijven. Gepersonaliseerde voeding is één van de belangrijkste pijlers voor DSM voor toekomstige groei en het verbreden van de activiteiten.(ANP Redactie AFN/Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20 560 6070)