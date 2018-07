De koersreacties vallen reuze mee. Wat zeg ik? Het is gewoon groen. Met vijfen en zessen, want de Shanghai Composite zette bijvoorbeeld wel eerst een nieuwe bodem neer. Komt ook niet onverwacht natuurlijk dit bericht. China zegt met een tegenreactie te komen.

Trump fires biggest shot yet in global trade war by slapping tariffs on $34 billion of Chinese imports, from semiconductors to airplane parts https://t.co/hC4xNL8dzU pic.twitter.com/JGxkvrkkqA — Bloomberg Markets (@markets) 6 juli 2018

Niet goed voor ASML, ASMI, Besi en andere chipopers? Samsung (-2,2%) heeft goede cijfers, maar de outlook is somber:

Samsung Electronics profit growth slows on smartphone weakness https://t.co/6Gb53Uomaf pic.twitter.com/SD7ienKBTX — Reuters Top News (@Reuters) 6 juli 2018

Het lijkt wel alsof de markt is opgelucht dat de handelsoorlog VS-China officieel is begonnen...? Of is dit een klassiek gevalletje buy the rumour and sell the fact, zeg het maar. Nee, andersom. Hoe dan ook, de koersen staan flink hoger en de dollar daalt tot boven 1,17.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws, er springt niet echt iets uit:

07:46 Novisource moet hoge rekening alsnog betalen

07:37 Philips verlengt licentiedeal met Funai

07:12 Samsung somberder over resultaten

05 jul Wall Street sluit hoger na Fed-notulen

05 jul Fitch positiever over vooruitzicht VEON

05 jul Fed-notulen bevestigen geleidelijk rentepad

05 jul EU gaat import staalproducten beperken

05 jul Shell zoekt naar kansen met opwekken energie

05 jul Promo girls Heineken inderdaad lastiggevallen

05 jul Kapitaalinjectie van 41.250 euro voor Lavide

05 jul Transactiewaarde Euronext in juni gestegen

05 jul SnowWorld klaar met zonnepanelenproject

Analistenadvies, let op IMCD:

Unilever: naar €52,40 van €52,60 - Barclays

RELX: naar €18,35 van €17,50 - Barclays

Wolters Kluwer: naar €53,20 van €50 - Barclays

IMCD: naar €68 van €59 - Berenberg

Signify: naar €33 van €34 - Berenberg

Philips: naar €39,80 van €36,70 - JP Morgan

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent eigenlijk nog maar één punt vandaag, de maandelijkse Amerikaanse arbeidsmarktcijfers, ofwel het Payroll Report. Flink koersimpact is er echter al jaren niet meer:

08:00 Duitsland industriële productie mei 0,4% MoM

08:00 Samsung Q2-cijfers

14:30 VS Payroll Report jun 200K en 3,8%

En dan nog even dit

Vanmiddag dus:

U.S. job growth seen strong in June, wages picking up https://t.co/d8t0mdyK5H — Reuters Top News (@Reuters) 6 juli 2018

Da's een hoop:

President Donald Trump says the U.S. may ultimately impose tariffs on more than a half-trillion dollars’ worth of Chinese goods https://t.co/RQudVkYbDL by @davelawder @eliasglenn pic.twitter.com/XeSe4I4X6q — Reuters Top News (@Reuters) 6 juli 2018

FT is praktisch:

Donald Trump’s trade war is triggering a global food fight.

But which countries are gaining from the newly imposed tariffs? https://t.co/9IasubVfeE pic.twitter.com/52wurfLeVb — Financial Times (@FinancialTimes) 6 juli 2018

Geen koersreactie te zien gisteravond:

Angela Merkel wins backing for migration deal from SPD coalition ally https://t.co/Ay3l20eCHt pic.twitter.com/EUAA9IqRxE — Bloomberg (@business) 6 juli 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.