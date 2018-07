Liveblog: Deutsche Bank en Fugro

Update 13:40 uur: Tussendoortje

Hahaha, het is vrijdag dus deze kan wel:

Een stel dat onderweg op een terras koffie drinkt met een heerlijk zelfgebakken koekje en dat de 'serveerster' dan bij afrekenen zegt:' deze is van het huis. Dit is mijn tuin'. De leuke dingen van het leven. — Pia Harrevelt (@piaharrevelt) 6 juli 2018

Update 12:10 uur: Deutsche Bank

Wordt Deutsche Bank straks gewoon een afdelingkje van JP Morgan?

Deutsche Bank shares spike on report of interest from JPM and ICBC https://t.co/cwOnRGxEy1 — Reuters Business (@ReutersBiz) 6 juli 2018

Update 12:00 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/nGPREP7BDC — The Wall Street Journal (@WSJ) 6 juli 2018

Update 11:50 uur: Duitsland en Deutsche Bank

Hij zegt het...

German Govt Spokesman Says Deutsche Is A Private Company, The German Govt Trusts Its Management To Make Right Decisions — LiveSquawk (@LiveSquawk) 6 juli 2018

Update 11:20 uur: Airbus

Wel een beetje wij van Airbus, adviseren Airbus...

Airbus: komende 20 jaar 38.000 vliegtuigen en 540.000 piloten nodig https://t.co/6nYT1gfZZr pic.twitter.com/OeRFpp03h9 — RTL Z (@RTLZ) 6 juli 2018

Update 10:40 uur: BIS

Dat is namelijk niet de bedoeling...

BIS Chief to Crypto Coders: 'Stop Trying to Create Money' https://t.co/bf8I0hN9aO pic.twitter.com/3eaCcSw3JL — CoinDesk (@coindesk) 5 juli 2018

Update 09:50 uur: Beter Bed

Nu we het toch over Beter Bed hebben...

#BeterBed versus de Amsterdam Small Cap Index met en zonder herbelegd dividend. Vandaag bestaat Beter Bed 35 jaar, maar voor beleggers is het alles behalve een feest... pic.twitter.com/RLPzsZTxrw — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 6 juli 2018

Update 09:45 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Ronald Voogt, Algemeen Directeur van Beter Bed B.V., luidde de gong op de Amsterdamse beurs van Euronext vanwege het 35-jarig bestaan van Beter Bed. https://t.co/hPfp7EVSQk pic.twitter.com/R08PSAU321 — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 6 juli 2018

Update 09:40 uur: Japan

De lonen in Japan groeien weer het hardst sinds 2003:

Today's sketch: Japanese wage growth fastest since 2003!https://t.co/YBIozrS9dP pic.twitter.com/Hf8hQRdz4F — jeroen blokland (@jsblokland) 6 juli 2018

Update 09:15 uur: Fugro

Fikse daling van Fugro ineens. Er schijnt een verkoopadvies van ABN Amro te zijn, maar die hebben wij nog niet onder ogen gekregen. Inmiddels bevestigd en onderaan bij de adviezen de hele advieswijziging voor Fugro:

Verkoopadvies ABN — AdB (@a3deb) 6 juli 2018

Update 09:00 uur: Daimler

Daimler krijgt een vergunning om met zelfrijdende auto's te testen in Beijing:

*DAIMLER GETS ROAD TEST LICENSE FOR AUTOMATED DRIVING IN BEIJING — Joost Eijsink (@JoostEijsink) 6 juli 2018

Update 08:50 uur: Ontex

Intussen op de Brusselse beurs:

#ONTEX: +13% *PAI PARTNERS SAID TO HAVE APPROACHED ONTEX ON TAKING IT PRIVATE pic.twitter.com/oscfZLmFOz — Tom Simonts (@TSimonts) 6 juli 2018

Update 08:50 uur: Data buybacks

Deze man heeft prachtige data over buybacks en de S&P 500:

97% of EPS growth comes from margins or revenues, not buybacks (share reduction). From JPM pic.twitter.com/2mYBG3Sms1 — Urban Carmel (@ukarlewitz) 4 juli 2018

$SPX (TR) has outperformed the buyback index (stocks that most reduce share count) by 20 percentage points in the past 5 yrs pic.twitter.com/as6Imdds9k — Urban Carmel (@ukarlewitz) 5 juli 2018

Buybacks aren’t starving future growth. Capital expenditures growing and at all-time highs. Moreover, it can be funded 100% by internal cash flow. From Yardeni pic.twitter.com/lsKwUln99p — Urban Carmel (@ukarlewitz) 6 juli 2018

Update 08:30 uur: Samsung

Geen goede cijferrapportage van Samsung. Eens zien of dit nog van impact is op het Damrak:

Samsung somberder over resultaten: Samsung is somberder geworden over de groei van zijn resultaten. De technologiegigant denkt dat deze in het tweede kwartaal op het laagste tempo in meer dan een jaar zijn gegroeid. https://t.co/i3rgEUA2Yk pic.twitter.com/VaGZ7mkGc5 — BeursTweets (@beurstweets) 6 juli 2018

Update 08:20 uur: Yield Curve

Dat heeft deze man goed uitgezocht en die rendementen wil je toch meepakken of in ieder geval wil je zo'n beweging niet tegen je in hebben als je short zit:

Fear an inverted yield curve? 9 of the last 9 recessions started with one.



But ....



The 2-10 inverted in Dec '88, May '98, and Jan '06.



S&P 500 peaked 19, 22, and 21 months later.



It gained +33.2%, +39.6%, and +22.3% AFTER the inversion. — Ryan Detrick, CMT (@RyanDetrick) 5 juli 2018

Update 08:00 uur: Duitsland

De Duitse industriële productie is hoger dan verwacht:

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

Unilever: naar €52,40 van €52,60 - Barclays

RELX: naar €18,35 van €17,50 - Barclays

Wolters Kluwer: naar €53,20 van €50 - Barclays

IMCD: naar €68 van €59 - Berenberg

Signify: naar €33 van €34 - Berenberg

Philips: naar €39,80 van €36,70 - JP Morgan

ArcelorMittal: start met outperform en €30 - Macquarie

Fugro: naar sell van buy en naar €11 - ABN Amro

Randstad: naar €50 van €59 - ABN Amro

Tom Simonts heeft ook nog een aantal adviezen gespot: