Slot: Spanning en ontspanning

Intradag was de winst vandaag dik twee keer zo hoog als de slotscore nu, maar vooruit: winst is winst. Hoe luidt het verhaal van vandaag? Dit dus, handelsspanningen en -ontspanningen. Voor zolang als het duurt.

Tech leads Wall Street higher as trade fears ebb https://t.co/Ulgxv6GVSN — Reuters Business (@ReutersBiz) 5 juli 2018

Inderdaad gaat technologie hard - de meest gevoelige fondsen in deze handelsoorlog, of gewoon op de huidige beurs - en bij ons ziet u dat terug aan het prima draaiende ASML en ASMI. Uiteraard mag u daar bij Besi weer een flinke hefboom op plakken. Opgelet, morgenochtend Q2's Samsung.

Verder valt er niet zoveel te melden over de brede markt. Verrassend (?) is wel dat het Franse Sodexo een omzetwaarschuwing geeft over de laatste negen maanden... en 9% stijgt. Maken we ook niet iedere dag mee. Dat komt vast omdat onderliggend de omzet steeg, maar de wisselkoersen zaten tegen.

En - de dollar voorop - die zitten nu mee. Enfin, het brede marktoverzicht:

Het was nog mooier, maar toch prima Europese beurzen. Alleen maar dikke plussen

Wall Street heeft er ook zin na 4th of July

De AEX VIX Index (volatiliteit) daalt 2,5%

De dollar zakt vandaag naar ongeveer 1,17 euro

De rentes liggen vlak, op de die van Italië (plus zes basispunten) en Portugal (+5) na

Olie zakte net weg op de Amerikaanse olievoorraden, maar trekt nu weer wat aan

Goud en bitcoin doen niet zoveel

Beursplein 5

Helaas, er is weer een aandeel dat er negatief uitspringt vandaag. Wat een domper voor SBM Offshore. Die koersdaling is begrijpelijk, ik kan me voorstellen dat u na bijna vijf jaar smeergeldgedoe er de brui aan geeft bij dit aandeel. Nico meldt:

Misschien is deze fee annex boete wel het slechtst denkbare scenario voor SBM Offshore en u als aandeelhouder. Justitie in Brazilië heeft nu wellicht helemaal geen haast meer deze zaak af te ronden:

Hoe een Braziliaanse rechter (onbedoeld) staaltje lange termijn beleggen laat zien in zaak #SBMOffshore https://t.co/O0sL4JfS40 #AEX @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 5 juli 2018

Over naar de adviezen:

Ahold Delhaize: naar €22,40 van €22,60 (buy) -en Invest Securities

Ahold Delhaize: naar €20 van €19,50 - Deutsche Bank

Royal Dutch Shell: naar 2850p van 2800p - Deutsche Bank

Galapagos: naar $134 van $139 - Jefferies

RELX: start met buy en €20,75 - HSBC

Aegon: naar buy van hold en naar €6,50 van €5,90 - HSBC

NN: naar €39,40 van €40,40 (hold) - HSBC

Vooral Aegon vaart er wel bij en misschien is dat een tikje verrassend gelet op deze analyse :-)

Ik lees in mijn vakblad dat verzekeraats bezig gaan met innovatie, blockchain, roboadvies diverse services naast de polis, mooi hoor. Ik zou dan weer graag de innovatie zien dat de telefoon binnen tien minuten wordt opgenomen. — Albert van der Poll (@AlbertvdPoll) 4 juli 2018

Verder nog iets? Ik schreef het ook al in het fondsenrondje: het zijn de cyclische en financiële aandelen die beter en de defensieve en vastgoedaandelen die minder presteren dan de brede markt. Springt er nog iets uit?

Zo kennen we ArcelorMittal weer: dik hout zaag met planken. Aperam en AMG gaan ook lekker

DSM stijgt hard op aardige omzet. Nieuws is er niet. Peers stijgen ook, maar niet zo hard

Wat beweegt TKH vaak hard voor wat eigenlijk niet zo'n groot en liquide defensief aandeel is

BAM herstelt, maar VolkerWessels levert alweer in

Wie durft te speculeren dat Pieter Elbers CEO van Air France-KLM wordt?

Lucas Bols stijgt lekker en dat is ook hard nodig gelet op de neergaande trend in het aandeel

De beurs vindt het niet zo erg geloof ik dat Van Lanschot Kempen haar klantprofiel wat opschroeft

Een dag na het Zeesluis IJmuiden drama meldt Heijmans dat ze het toch weer gaat proberen met de Wilhelminasluis in Zaanstad. Oei, als dat maar goed, denkt de beurs?

Alweer een lagere koers voor Beter Bed, het houdt niet op. Pas op 27 juli is de trading update

Accell begint de Tour de France in de bezemwagen

Adyen zette €500 weer op het bord, maar sluit eronder

Tot slot nog Flow Traders, want dat mocht vandaag bij Bloomberg optreden:

Europe’s largest trader of exchange-traded funds is moving into crypto, even though its regulator urges against it https://t.co/gokk5WRJHG pic.twitter.com/LegJIt5Sei — Bloomberg Markets (@markets) 5 juli 2018

Prettige avond. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.