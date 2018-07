Tom van KBC Securitties zegt het - helaas - mooi op. Het is wel een beetje zo. In oktober is de smeergeldzaak SBM Offshore vijf jaar oud.

Brazilië blijft het Vietnam van het Nederlandse #SBMOffshore. Zonet nog goed #FPSO-nieuws, nu alweer een juridische setback: #Petrobras zou mogelijk een deel van de betalingen aan #SBMO moeten afwenden naar escrow-rekening om mogelijk boetes te betalen. SBMO = not amused pic.twitter.com/Bn41ad7bvI — Tom Simonts (@TSimonts) 5 juli 2018

Inderdaad, Nico schrijft het ook al, dit is slecht nieuws voor SBM Offshore en haar stakeholders, waaronder u natuurlijk als aandeelhouder:

Slimme rechter

Ik maak me hier vast niet populair mee in de comments, maar wat is het slim van die rechter om dit te beslissen/vonnissen. Van juridische zaken heb ik geen verstand, maar ik weet wel een beetje hoe u geld aan het werk zet. Is de rechter soms belegger? In ieder geval heeft hij of zij verstand van geld.

Eigenlijk is deze straf puur lange termijnbeleggen. Die smeergeldaffaire achtervolgt SBM Offshore nu al bijna vijf jaar en het einde is nog niet in zicht. Zoals wij allemaal weten op de beurs is op korte termijn koerswinst het meest lucratief, maar op lange termijn zijn dat herbelegde dividenden.

De AEX versus de AEX herbeleggingsindex laat dat prachtig zien, we geven dit plaatje altijd veel en graag op IEX:



Of als u liever SBM Offshore (daarvoor IHC Caland) zelf herbelegd hebt. Ik heb moeten indexeren, omdat anders de koers tegen de as zit aangeplakt.



Gebed zonder einde

Als deze zaak dan toch een gebed zonder einde is, is het veel lucratiever voor de Braziliaanse staat om zich van wederkerige inkomsten (zoals dividend, coupons, huur en royalties) te voorzien, dan in één keer de koerswinst, ofwel een eenmalige boete, te incasseren. Dacht de rechter dit echt?

Als het goed is niet en denkt de edelachtbare in termen van de wet en niet winst, maar het resultaat is hetzelfde. Petrobras mag een percentage van de rekeningen van SBM Offshore inhouden, ofwel een deel van de cashflow inpikken. Dat is toch het heilige der heilige voor ons beleggers.

Dit is denk ik ook de reden voor de felle reactie van SBM Offshore zelf op het nieuws en verklaart denk ik ook de forse koersreactie. De markt gaat er al jaren lang en breed van uit dat er een boete aan komt van zeker $250 miljoen. Dat is ingeprijsd. Eenmalig verlies, afschijven en verder.

Dat is nu anders en verandert zelfs de rekensommen voor SBM Offshore. Vanaf nu gaat er ieder kwartaal een bedrag van omzet, winst en cashflow af en zo moeten de analisten en u de excels bijwerken. En niemand weet hoe lang dit gaat duren en of er een plafond is ($250 miljoen misschien?)

Aan die herbeleggingsgrafieken ziet u hoe kleine bedragen nu op lange termijn complete vermogens worden. Daarom is dit zo slecht nieuws vandaag en is dit - daar ga ik maar van uit - zo'n uitgekookte straf. Wij handelaren en beleggers rest niet anders dan duimen dat dit geen gewoonte wordt.

Om dit verhaal nog een beetje leuk af te sluiten: sinds het uitkomen van die smeergeldaffaire deed SBM Offshore wel beter dan haar peers. We zullen nooit weten hoe het was geweest, als de Braziliaanse justitie spijkers met koppen had geslagen en deze affaire al lang beurshistorie was geweest.