Fondsenrondje: Risk-on

Always look on the bright side of life, zou Monty Python zingen. Slimme rechter daar in Brazilië - ik gok dat hij of zij zelf belegger is - en u krijgt nog een stukje van mij hierover vandaag:

#SBMOffshore vs peers die Reuters geeft (heb r zelf Keppel en voor de show de AEX bijgezet) sinds omkoopschandaal SBMO startte eind 2013. Minst slecht, toch knap v SBMO? Want r kwam ook nog oliecrisis overheen pic.twitter.com/2CCpRqHq8m — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 5 juli 2018

Nico is al door met zijn recensie van deel 286 in de Braziliaanse SBM Offshore soap. Dit is niet leuk meer. Punt

Ik mag het natuurlijk niet hardop zeggen, want ordinair en denigrerend, maar zo heet het wel in de krochten van de vloer. We hebben een crap rally op het Damrak. Aandelen met een luchtje, zij die hard zijn afgestraft en zij die niks waren, niks zijn en niks worden, doen het goed vandaag.

Dat duidt op risicobereidheid en dat ziet u op de borden terug: aandelen hoger en obligaties lager (rentes twee basispunten hoger). De dollar neigt neigt lager rond 1,17. Het is niet veel die stijging, maar misschien bijzonder in het licht van mogelijke nieuwe Amerikaanse handelsheffingen.

Azië noteert er in ieder geval lager op vandaag. Enfin, verder daalt olie wat en loopt de volatiliteit terug en daarmee heb ik de brede markt wel gehad. Gauw over naar het Damrak, waar het her en der best hectisch is. Eerst de eerste cijferaar dit rondje: Rood kleurt liefst 7% groen op haar Q2's:

Er is een rijtje adviezen en dat hakt er met name bij Aegon in:

Ahold Delhaize: naar €22,40 van €22,60 (buy) -en Invest Securities

Ahold Delhaize: naar €20 van €19,50 - Deutsche Bank

Royal Dutch Shell: naar 2850p van 2800p - Deutsche Bank

Galapagos: naar $134 van $139 - Jefferies

RELX: start met buy en €20,75 - HSBC

Aegon: naar buy van hold en naar €6,50 van €5,90 - HSBC

NN: naar €39,40 van €40,40 (hold) - HSBC

Wat valt verder op? Defensief blijft achter en, zoals gezegd, cyclisch en aandelen met issues, luchtjes en ADHD-neigingen doen het goed. Verder doen commodities het goed, financials ook en moet vastgoed wat terug.

Signify doet haar best te bodemen

Gelet op de grafiek komt deze stijging voor ArcelorMittal als geroepen

Wij hebben net als BAM en VolkerWessels ook een rotsluis hoor, roept Heijmans vandaag en ja hoor, het aandeel daalt

Volume valt misschien wat tegen, de stijging niet: Besi! Morgen cijfers Samsung, dus let ook op uw ASML'en en ASMI's

Arcadis is misschien wel de opvallendste stijger, want dat doet ook zaken in Brazilië... Misschien moet Fugro dat ook maar gaan doen :-)

Wellicht is het ook nieuws dat Takeaway en Basic-Fit géén all time high neerzetten

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.