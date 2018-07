Voor iwe het gisteravond heeft gemist:

Over naar de orde van de dag, thema's zijn handelsoorlog en Brazilië. Eerst dat eerste. Dit is aardig samengevat van deze Bloomberg meneer. Die handelsoorlog en de dure dollar hakken er echt in? Vraagteken, want strikt genomen weten we nooit 100% zeker waarom iets beweegt.

Asia in bad shape a day before the deadline on these trade tariffs.



- Stocks down for the 9th time in 10 days

- Philippines gets clobbered; inflation shoots up further

- H-shares sink deeper into bear market

- Sovereigns and USD bid

- Copper hammered in Shanghai pic.twitter.com/SCnmBzY1HR — David Ingles (@DavidInglesTV) 5 juli 2018

En dan Brazilië, er rust geen zegen op zaken doen in dat land? Die SBM Offshore zaak sleept maar door:

SBM niet blij met tussenstap in corruptiezaak https://t.co/6T3JogumBY #IEX — IEX.nl (@IEXnl) 5 juli 2018

Nu heeft echter ook Philips een probleempje? Niet in te schatten, maar goed is zoiets nooit.

De futures zijn los na dat dagje dicht van Wall Street en het mag allemaal nog geen naam hebben. Wel zet EUR/USD zomaar 1,17 neer. Met -17% vanaf de top nu flirt de Hang Seng intussen ook met de officiële bearmarket status. Dat zou de eerst ontwikkelde markt zijn, uit mijn hoofd dan.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws en verhip, er is nogal wat. Genoeg fondsen om op te letten.

08:04 Cateraar Sodexo voelt wisselkoersen

08:03 Arcadis betrokken bij renovatie Afsluitdijk

08:02 Bouygues voert druk op Altice Europe op

07:46 SBM niet blij met tussenstap in corruptiezaak

07:17 Winkelfonds ASR haalt miljoenen op

06:47 Consumentenprijzen stabiel in juni

04 jul 'Veel interesse kopers in Endemol Shine Group'

04 jul 'Saudische injectie in samenwerking Arcelor'

04 jul Inval bij Philips in Brazilië

04 jul Heijmans: ruimte voor herstart Wilheminasluis

04 jul Ultimatum vakbonden aan AkzoNobel

Trompetgeschal, ook de eerste Q2's zijn door:

Hier een fraaie reconstructie van...

Bouwers zeesluis bleven hopen op verlossing

-https://t.co/wtrSTtuMal — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 5 juli 2018

Analistenadvies:

Galapagos: naar $134 van $139 - Jefferies

RELX: start met buy en €20,75 - HSBC

Aegon: naar buy van hold en naar €6,50 van €5,90 - HSBC

NN: naar €39,40 van €40,40 (hold) - HSBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda heeft de ISM Index en ADP-rapport in de aanbieding:

08:00 Duitsland fabrieksorders mei 1,1% MoM

08:00 Rood Microtec omzetcijfer H1

14:15 VS ADP banenrapport jun 190K

14:30 VS wekelijkse jobless claims 224K

16:00 VS ISM non-Manufacturing Index jun 58,3

En dan nog even dit

Inflatie:

Stijging consumentenprijzen in juni hetzelfde als in mei; 1,7 procent.https://t.co/6udEWuIFcz pic.twitter.com/LR2gDdlLhV — CBS (@statistiekcbs) 5 juli 2018

De inval bij Philips in Brazilië staat niet op zichzelf:

Brazil police arrest GE Latin America head, 21 others, in probe https://t.co/IlW3YIsCTL pic.twitter.com/pakCD62CSS — Reuters Top News (@Reuters) 5 juli 2018

Of het indruk maakt?

China warns U.S. 'opening fire' on world with tariff threats https://t.co/2KYOY12oTf — Reuters Top News (@Reuters) 5 juli 2018

Hij kan ook alles :-)

Oil prices fall as Trump demands OPEC 'reduce pricing now' https://t.co/TLskXakGrE pic.twitter.com/YVMej89PTW — Reuters Top News (@Reuters) 5 juli 2018

Hier is die tweet:

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 juli 2018

Wat een afgang:

Deutsche Bank's days on the Euro Stoxx 50 look numbered https://t.co/H8M1EY983j pic.twitter.com/osMeg1vNlj — Bloomberg (@business) 5 juli 2018

Het staat er echt:

China holds an ever-growing advanced technology trade edge on the U.S. https://t.co/TYFyAyNzVV pic.twitter.com/ecLb26mcnX — Bloomberg (@business) 5 juli 2018

En het gaat er hard aan toe:

The injunction came in response to patent-infringement allegations by rivals Jinhua and UMChttps://t.co/SSvulqPbj6 — The Wall Street Journal (@WSJ) 5 juli 2018

Shorts zeker :-)

Beijing gives U.S. hedge-fund giant Bridgewater the go-ahead to sell investment products in China https://t.co/YGA6Pqy5Vo — The Wall Street Journal (@WSJ) 5 juli 2018

Wereldwijd dus:

Pay increases are "missing in action" across global labor markets, says the OECD https://t.co/q0n9YV8Xdh pic.twitter.com/iXumj2Pkka — Bloomberg (@business) 5 juli 2018

Nou?

There's a reason why Europe's stocks just can't catch up with the U.S. https://t.co/fwbryoPQGH pic.twitter.com/AySWco1KB6 — Bloomberg (@business) 5 juli 2018

Tot slot nog die ene vraag:

Opinion today: the mystery of why bankers earn so much https://t.co/kPInUP0Th8 — Financial Times (@FT) 5 juli 2018

Veel plezier en succes.