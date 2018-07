Liveblog: SBMO en Flow

Update 15:20 uur: Flow Traders

Flow Traders bij Bloomberg:

Europe’s largest trader of ETFs is moving into crypto https://t.co/9CbdMcBHVo pic.twitter.com/cugWeK0CqP — Bloomberg Crypto (@crypto) 5 juli 2018

Update 14:30 uur: BAM

Opdracht voor BAM van €12 miljoen :

Gisteren 30 miljoen euro eraf. Eens zien hoeveel er van die 12 miljoen euro overblijft...#BAM pic.twitter.com/0j473pLe5n — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 5 juli 2018

Update 14:30 uur: Jobless claims

De jobless claims vallen ook wat tegen:

US Initial Jobless Claims: 231k (est 225k prev R 228k)

US Continuing Claims: 1.739mln (est 1.718mln prev R 1.707mln) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 5 juli 2018

Update 14:30 uur: ADP banenrapport

Het ADP banenrapport viel toch wat tegen:

Private payrolls miss expectations, increasing by 177K in June vs. 190K estimate https://t.co/tkh1509Q6R — CNBC (@CNBC) 5 juli 2018

Update 13:40 uur: Amazon

Deze webpagina is dus het op één na grootste bedrijf van de VS geworden:

Today in market history, 1994:



Amazon is founded in Bellevue, Washington. It will go public three years later, raising $54 million. pic.twitter.com/AcZzvvPBgX — Ritholtz Wealth (@RitholtzWealth) 5 juli 2018

Wie denkt dat beleggers in Amazon maar wat aanrotzooien. Hier #Amazon koers, vrije cashflow per aandeel en verwachte cashflow per aandeel: $AMZN pic.twitter.com/3nhrVKtGEV — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 5 juli 2018

Update 11:40 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/gtZ8IPXsTU — The Wall Street Journal (@WSJ) 5 juli 2018

Update 11:30 uur: Juventus

Want Juventus is ook gewoon een aandeel:

Christiano Ronaldo zou getekend hebben bij Juventus. Het #Ronaldo-effect in het aandeel #Juventus: pic.twitter.com/y8WjfnBQe0 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 5 juli 2018

Update 11:20 uur: ECB

Holger pikt een aantal quotes van Peter Praet eruit:

#ECB's Praet predictably cautious, w/ tinge of optimism: Says uncertainty about inflation outlook has been declining significantly and risk of #deflation has vanished. Says underlying strength of EZ economy provides grounds to be confident. https://t.co/amSRVsdSB0 pic.twitter.com/b5utzWxpMl — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 5 juli 2018

Update 10:30 uur: Shell

Wijze woorden van de Shell ceo:

.@Shell CEO says not about Internal combustion engines vs battery electric. Or battery electric vs hydrogen. Or Bikes vs cars. “On all these and more, it doesn’t matter… we need every solution we can get… because no one solution meets all needs” #OOTT — Anjli Raval (@AnjliRaval) 5 juli 2018

Update 10:30 uur: ECB

Alsus Peter Praet van de ECB:

ECB's Praet: Uncertainty About The Inflation Outlook Has Been Declining Significantly And The Risk Of Deflation Has Vanished — LiveSquawk (@LiveSquawk) 5 juli 2018

Update 10:20 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Raymond Gennissen, portefeuille manager Landelijk Vastgoed bij a.s.r. real estate, onderdeel van beursgenoteerde a.s.r., sloeg op de gong ter ere van de recente overname van Landgoed Junne. pic.twitter.com/ZLGZGa0k2t — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 5 juli 2018

Update 10:20 uur: Trade War

China komt door met een mededeling over de invoertarieven.

CHINA CUSTOMS SAYS CHINA'S TARIFFS ON U.S. GOODS TO TAKE EFFECT IMMEDIATELY AFTER U.S. TARIFFS ON CHINA GOODS KICK IN - Rtrs #China #tradewar #US #USD #yuan #trump — Global Markets Forum (@ReutersGMF) 5 juli 2018

Update 09:50 uur: Glencore

Je moet iets verzinnen om de koersval te stoppenL

Days after DoJ probe, Glencore moves to soothe investors with $1b buyback https://t.co/9WE6UWg4qp pic.twitter.com/0rpU3vuhKo — Thomas Biesheuvel (@tbiesheuvel) 5 juli 2018

Update 09:50 uur: ForFarmers

De koers loopt en aardig wat volume:

Kopers in #ForFarmers? Koers nu +3% op €11,08 pic.twitter.com/09WcyeG2t0 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 5 juli 2018

Update 08:30 uur: Duitsland

Fabrieksorders in Duitsland trekken flink aan:

German factory orders spike in May, YoY growth up to 4.4%, breaking downward trend. pic.twitter.com/pLtMjiKrIa — jeroen blokland (@jsblokland) 5 juli 2018

Update 08:20 uur: Petrobras

China schiet Petrobras te hulp:

China bails out Brazil oil giant Petrobras's $14 billion refinery project https://t.co/00STkfwypo pic.twitter.com/yhSwh9btZ4 — Bloomberg (@business) 5 juli 2018

Update 08:10 uur: Rood



Q1-cijfer RoodMicrotec zijn uit:

Update 08:00 uur: SBM Offshore

SBM Offshore heeft een probleem en uiteraard komt Brazilië daarin voor:

Oef! #SBMO, warns that lease payments are at risk in #Brazil, which is the main cash flow pool....(#AEX, #Beleggen)... pic.twitter.com/lNK2H8ertT — Michel Aupers (@MichelAupers) 5 juli 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: