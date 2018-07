Er is nog plek! The Royce nodigt u hoogstpersoonlijk uit:

Vanavond is de 9e editie van de Hollandse Aandelenavond: @TheDailyTurbo @NicoInberg @JimTehupuring @ralphsfocus en Jos Versteeg tippen hun 3 favoriete Hollandse #aandelen. Het seminar is vol. Inschrijven webinar kan nog via: https://t.co/gNyMGAbuaw https://t.co/g4lyDxdvP8 — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) 4 juli 2018

Eerst dit. Nick gaat ons per 1 augustus verlaten en gaat op het Damrak zelf als handelaar aan de slag bij Nyenburgh Gets. Succes jongen op de vloer en bedankt voor je inzet! Let wel een beetje op je stemvolume, het galmt nogal daar.

Beste volgers,

Deze maand ga ik mijn geliefde @IEXnl verlaten en word ik daghandelaar bij Neyenburgh op Beursplein 5.

Veel dank aan @ArendJanKamp @NicoInberg en @Pieterkort, want zonder deze heren had ik deze stap niet kunnen maken. pic.twitter.com/n2LsRcfLUV — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 4 juli 2018

Ja, het waren vier onvergetelijke jaren :-) Ik kan het het mezelf niet meer herinneren - ik viel midden in de dikke bearmarket 2000-2003 - maar weet u nog wanneer u werd ontgroend op de beurs? Zeg maar de eerste keer dat u echt werd geschoren. Laat u horen in de comments met uw ankedotes.

Succes en aardig trackrecord, Nick. Unieke kans, doe je best, maar blijf braaf maandelijks indextrackers kopen. Ik vergeet nooit je verbouwereerde snufferd bij je ontgroening, toen we op 24-8-2015 zomaar -10% gingen :-) pic.twitter.com/VPfbFcjQeU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 4 juli 2018

Over naar de markt nu. Dit stukje had in principe kort gekund met Wall Street vandaag dicht, ware het niet dat wij bouwaandelen hebben. Zucht. Ik geef u de links wel van onze stukjes hierover, want intussen is hierover alles al gezegd. Of het dossier ook dicht kan, is helaas vers twee. Mijn bijdrage:

Hier die van Nico van de IEX Beleggersdesk en... laat u verrassen:

BAM ook nog:

Eerst naar het brede markt overzicht en dat kan snel:

Wisselend, maar vooral saaie koersen in Europa. Geen grote uitslagen

Wall Street is dus dicht, maar de futures lopen wel: kleine plusjes

De dollar beweegt weer wild en trekt aan tot 1,164

De rentes lopen een basispuntje op. De Britse drie, maar dat is wel na strafschoppen

Olie ligt zowaar een keer stil en goud en bitcoin stijgen wat

Beursplein 5

De AEX mag dan niet veel doen, maar beweging zat op het Damark bij de individuele aandelen. Helaas zijn er veel grote dalers. Eerst de adviezen en u ziet het goed, KPN krijgt een koersdoelverlaging. Komt niet vaak voor dat een aandeel dan stijger van de dag is.

KPN: naar €2,45 van €2,50 - Bernstein

SBM Offshore: naar €17 van €16 - Morgan Stanley

GrandVision: naar €24,60 van €25,50 - Kepler Cheuvreux

BAM en VolkerWessels weet u intussen en wellicht dat Heijmans hier ook een beetje op mee surft? Speculatief. Wat valt nog meer op:

Pak voor de gein de jaargrafiek van Ahold Delhaize er eens bij. Eerlijk zeggen, krijgt u niet de neiging daar een schuine lijn in te trekken? Wat een mooie opgaande trend

Vastgoed ligt goed, maar reden of oorzaak is niet aan te geven. Misschien een tegenreactie op het harde dalen op het sombere vastgoedrapport van ING deze week

Signify blijft maar moeilijk doen

Altice peinst er niet over haar Franse tak SFR te verkopen en dat wilde u blijkbaar niet horen

Alweer gefeliciteerd Takeaway met weer een nieuwe all time high op €59,90

Besi blijft loeispannend. Vrijdag cijfers van Samsung

U lag bij #Besi in het boek op €20. Gefeliciteerd, u bent zojuist waarschijnlijk uitgevoerd. Stoplosses van de volgende turbo's €19,80, €19,66 en €19,44 pic.twitter.com/A78sYXXPJW — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 4 juli 2018

Veel dikke dalers in de AMX, maar het is lastig duiden zonder nieuws:

Flow Traders verliest momentum. De trend in de volatiliteit is inderdaad wel wat omlaag, maar dit is wel erg veel

TKH verliest eventjes 10% in een paar weken

Arcadis nadert weer de maart-bodem

TomtTom moet alweer uit de gifbeker drinken en staat op het laagste punt in twee jaar

Leuk Hunter Douglas, maar het fonds zit eigenlijk al een jaar in een neergaande trend. Er is meer nodig

Hup Fagron, op naar een nieuwe top. Je bent er bijna

Oei, Beter Bed zet weer een lagere bodem neer...

Ordina is snel afgekomen van die ruim €2 en staat nu onderin de trading range...?

Lokaal valt Adyen op met +4,4% en het fonds schurkt tegen €500 aan

Prettige avond! Als dat lukt zo zonder Big Board en voetbal. Zelf snak ik naar de Tour de France.