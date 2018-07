Tesla's Chief Engineer stapt op

De Chief Engineer van Tesla, Doug Field, stapt op. De oud Vice-President Mac Hardware Engineering van Apple, maakte in 2013 de overstap naar de autofabrikant.

Doug Field is trouwens niet de eerste executive die Tesla velaat dit jaar. Er is nogal sprake van een uitloop bij de autobouwer.

De dag van gisteren

Even terug naar gisteren, want wat was het een goed bericht dat de productietargets voor de Model 3 werden gehaald en wat opende de koers lekker op een +5% á +6%. Daar was aan het eind van de handelsdag echter een -2% van over.

7000 cars, 7 days

It's not the news, it's the reaction to the news

Boutjes, moertjes en lasnaden

Naast dat er dus mensen op hoge posities opstappen bij Tesla, is er nog iets gaande. Tijdens de productie van de Model 3 hebben bestuurders besloten dat de Model 3 ook wel met 300 lasnaden minder de deur uit kan.

En zo komen we uit bij dit artikel van de New York Times (Paywall). Daarin wordt aangegeven dat het geen gebruikelijke gang van zaken is in de autoindustrie om tijdens de productie dit soort belangrijke zaken aan te passen.

In a very tangible sense, Tesla views its production line as a laboratory for untested techniques. In recent weeks, company executives concluded they could produce Model 3 underbodies with fewer spot welds than they had been using. The car is still held together by about 5,000 welds, but engineers concluded that some 300 were unnecessary and reprogrammed robots to assemble the steel underbody without them.

“It’s unusual to be doing that at this point in time when the car is already launched,” said Mr. Harbour, a veteran manufacturing expert who has visited most of the world’s major auto plants. “Normally you’d make changes like that in the prototype stage.”

Maar hoe belangrijk is dit allemaal eigenlijk?

A Faster Horse

Om een goed inzicht te krijgen hoe een auto gebouwd wordt zou u eens de documentaire A Faster Horse kunnen bekijken. Dit gaat over de designers, engineers en bouwers van de nieuwste Ford Mustang. Een auto die vlak na de kredietcrisis werd ontworpen terwijl heel Detroit op haar gat lag of failliet ging.

U krijgt in deze docu een goed beeld hoe lastig het is om een auto te ontwerpen die er goed uit ziet, waar engineers een prototype van kunnen maken, die fun is om te rijden en die vervolgens geschikt is voor massaproductie. Hoe een prijsverschil van een paar cent op een moertje en een boutje het verschil tussen winst en verlies betekent.

Als u deze docu gezien heeft en u ziet waar Tesla mee bezig is. Dan zouden er op z'n minst een paar rode vlaggen moeten gaan wapperen. Zo niet alle alarmbellen af moeten gaan.

Kapitaal

En dan hebben we het nog niet over de financiële situatie gehad. In het eerste kwartaal was de cashburn van Tesla $1,127 miljard. Aangezien de cashpositie $2,6 miljard bedroeg, betekent dat met de huidige cashburn Tesla binnen twee kwartalen met de pet rond moet.

Dat schreef WSJ eerder dit jaar ook al. Geld ophalen is dus iets wat Tesla niet kan, zoals ik in mijn vorige stuk aangaf, zolang de SEC een onderzoek heeft lopen naar de autofabrikant. Eén ding is dus wel zeker: dit jaar wordt make or break voor de autobouwer uit Californië.

Het derde kwartaal wordt daarin cruciaal. Of krijgt Tesla opnieuw en op tijd geld binnen uit een volgende kapitaalronde?