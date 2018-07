Vastgoedbelegger: Stem GroenLinks!

De beursgenoteerde vastgoedbedrijven in Nederland liggen onder druk door de politieke onzekerheid inzake de afschaffing van de dividendbelasting. Kort gezegd: de regering wil de dividendbelasting afschaffen om zodoende het vestigingsklimaat in Nederland voor internationale bedrijven te stimuleren.

Shell en Unilever dringen daar op aan. Het is onduidelijk of de regering al bepaalde toezeggingen gedaan heeft aan deze bedrijven.

De zaak wordt in Den Haag inmiddels behoorlijk op de spits gedreven en gaat allang niet meer om die €1,4 miljard die het naar verluidt zou kosten, maar meer om geloofwaardigheid, democratie en achterkamertjespolitiek. Groenlinks-voorman Jesse Klaver heeft een parlementaire enquête aangevraagd om zodoende de onderste steen boven te krijgen.

Onderste steen

Die onderste steen dreigt vastgoedbeleggers fataal te worden: de vastgoedsector wordt in deze zaak collateral damage, want als het aan de regering ligt wordt tegelijkertijd de FBI-status van de beursgenoteerde vastgoedfondsen afgeschaft. FBI staat voor fiscale beleggingsinstelling en betekent dat deze bedrijven geen vennootschapsbelasting betalen.

Bij afschaffing van de dividendbelasting betalen vastgoedbedrijven helemaal geen belasting meer (nu wordt overigens ook een groot gedeelte van de dividendbelasting teruggevraagd) maar buitenlandse partijen die geen belastingverdrag met Nederland hebben zijn die 15% gewoon kwijt aan de regering. Dit stond in het regeerakkoord hierover vermeld:

N152. Niet meer toestaan directe beleggingen in vastgoed door beleggingsinstellingen i.v.m. afschaffen dividendbelasting

Directe beleggingen in vastgoed door beleggingsinstellingen zijn niet meer toegestaan in verband met het afschaffen van de dividendbelasting.

Destijds, rond oktober vorig jaar, heb ik nog eens een hele middag gespendeerd aan het bellen van politieke partijen in Den Haag om wat meer duidelijkheid inzake bovenstaande bepaling te krijgen. Letterlijk niemand wist er een zinnig woord over te zeggen en nu, bijna een jaar verder, is dat nog niet veel beter.

Kind met badwater

De vastgoedsector vreest echter dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Door onkunde en desinteresse dreigt er straks een maatregel ingevoerd te worden die duizenden Nederlandse beleggers berooft van de mogelijkheid via de beurs in vastgoed te beleggen. Ooit is de FBI-status opgericht om juist particulieren gespreid en collectief in vastgoed te laten beleggen, immers veel veiliger dan het zelf aanhouden van een paar pandjes.

Oplossingen zijn er voldoende: de dividendbelasting gewoon intact laten, een speciale REIT-status invoeren zoals de Belgen en veel andere landen dat ook hebben, of zelfs een verhuizing naar een ander land. De vastgoedlobby wikt en weegt en probeert nu vooral voet aan de grond te krijgen in Den Haag, voordat het te laat is.

De Nederlandse particuliere belegger dreigt in casu vermalen te worden door de machinaties die de grote internationale bedrijven faciliteren. Frappant is dat het nu juist de linkse partijen zijn die indirect voor de belangen van de Nederlandse particuliere belegger opkomen. Voor Piet Particulier die in vastgoed belegt is het dus even wennen: uw lot ligt in handen van Jesse Klaver, Lilian Marijnissen en Lodewijk Asscher. Het kan verkeren.