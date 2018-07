De echte bovenkant van de beleggersmarkt heeft nooit bij van Lanschot gezeten en zal er ook nooit heen gaan (behoudens een enkele Brabantse oud geld familie met vroegere banden met de familie van Lanschot.).

Er is simpelweg te weinig kwaliteit in huis. Daarbij wil de echte bovenkant van de markt een internationaal netwerk voor hun zakelijke belangen en structuren. Dat men afscheid neemt van de ‘retail’ klant is noodzakelijk. Die levert nauwelijks iets op (waarschijnlijk verlies latend). Het verbaast me wel dat deze klant niet bij EVI ondergebracht wordt. Nu nog 30 kantoren sluiten en het wordt nog eens wat.