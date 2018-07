Fondsenrondje: Breekbaar

De Amsterdamse beurs is licht hoger de dag begonnen met een winst van 0,4%. Dit is net iets minder dan de DAX en CAC, die 0,7% en 0,6% in de plus staan.

De markten gaan omhoog, omdat gisterenavond bekend werd gemaakt dat de crisis binnen de Duitse coalitie enigszins lijkt getemperd. Tevens maakte Wall Street een mooie draai omhoog. Daar staat tegenover dat Azië, China voorop, in de ban is van de handelsoorlog met de VS.

Besi

Besi (-8%) is de gebeten hond op het Damrak, omdat de chipmachinefabrikant vanochtend een omzetwaarschuwing uitgaf. Door een annulering van een grote order groeit de omzet in Q2 2018 slechts met 4% t.o.v. Q1 2018, daar waar een stijging van 10 tot 15% werd verwacht. Paul houdt het op Foxconn en concludeert dit.

Overigens is er bij ASML niet te bespeuren. maar wel bij ASMI?

SBM Offshore

SBM Offschore is de koploper binnen de AMX met een winst van 6,7%. De onderneming krijgt een mooie order binnen van ExxonMobil. Nico schrijft:

Wat anders is dan normaal, is dat Exxon heeft aangegeven de tweede FPSO na twee jaar zelf over te willen nemen en daarbij ook de eerste FPSO zelf op de balans wil.

Normaal gesproken ontwikkelt en bouwt SBM de FPSO's en worden de vaartuigen vervolgens voor een periode van 20 jaar geleased aan de oliemaatschappijen.

GrandVision

Collega Arend Jan doet al navraag bij Grandvision en wacht op antwoord. Dat gisteren de koers (-4,4%) daalde is hierdoor misschien verklaard, maar waarom deze vandaag bijna net zo hard stijgt?

Gisteren -4,4% op hoog volume en nu +3,7%. Dit schrijft @martinjancrum over #GrandVision en ik heb intussen ook analist in DM die zegt dat GV gisteren belrondje hield. Ik bel GV zelf wel ff #AEX https://t.co/8vccFr8XRn pic.twitter.com/WyNG07I0JJ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 juli 2018

Marktoverzicht

De AEX (+0,4%) gaat rustig omhoog. Italie presteert het beste met een plus van 0,9%.

De Amerikaanse futures: de Nasdaq 100 en S&P 500 staan 0,3% en 0,2% in de plus. Niet verkeerd na de mooie draai van gisteren.

De grondstoffen: goud (+0,2%) en zilver (+0,7%) liggen er redelijk bij, al blijft er in euro's weinig van deze winst over.

De tienjaarsrentes komen niet of nauwelijks van hun plek. De vergoeding op Nederlandse en Duitse tienjaarsobligaties stijgen beide 2 basispunten. Daarentegen daalt de Italiaanse rente met 3 basispunten.

Damrak

Wat opvalt is dat er op Besi na geen grote dalers zijn op het Damrak. Zowel de defensieve als cyclische aandelen gaan in het zelfde tempo omhoog.

KPN is de topper onder de Nederlandse hoofdfondsen met een winst van 1,8%. Verrassend aangezien het toch al geplaagde aandeel een koersdoelverlaging van Morgan Stanley om de oren krijgt.

Philips is al een tijd stiekem een heel mooi aandeel aan het worden.

Arcelor Mittal en Altice sluiten de rij binnen de AEX, maar nieuws is er niet te vinden rondom beide bedrijven.

Signify blijft penibel.

Hallo? De order is voor SBMO en niet Arcadis.

Tegenvallend herstel TomTom na dat drama gisteren?

Beleggers in Basic-Fit worden weer met beide benen op de grond gezet. Het aandeel zette gisteren een all time high neer, maar moet vandaag weer 3% terug.

Adyen doet +1,8% en houdt €500 in het vizier.

Tot slot de uitsmijter:

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.