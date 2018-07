Daar is ie dan. Even uit laten razen op opening en dan maar eens zien, want de koers is al gehalveerd. En speculeert u maar welke klant dit is.

Speculeert u ook maar of het misschien komt door de Amerikaans-Chinese Handels Twisten, om het een naam te geven. Want of er impact is.

China’s exports to the U.S. cool in the first half of 2018, signaling the brewing trade conflict may be taking a toll https://t.co/HAgoue6NEv pic.twitter.com/Y9m80FSzqY — Bloomberg (@business) 3 juli 2018

De VS trekt dan ook echt een streep in het zand. Het aandeel doet -2,3% in Hongkong en zit al drie jaar (!) in een downtrend:

U.S. government asks FCC to deny China Mobile's telecom services license request https://t.co/D5YEB4d3vL pic.twitter.com/xQqUyWsBjL — Reuters Top News (@Reuters) 3 juli 2018

Volgende slachtoffers van de handelsoorlog, de symbolen van Made in and exported from Germany? BMW, Daimler en Volkswagen zijn ook onder Nederlanders populaire aandelen:

Donald Trump's tariffs are a car crash for Germany https://t.co/SOOGmeAwR2 via @bopinion pic.twitter.com/Oyt86f7Nvh — Bloomberg (@business) 3 juli 2018

Na dit nieuwsbombardement vreest u wellicht voor de koersen, maar die zien er juist goed uit. Onze futures dan. Azië krijgt alweer een tik. De dollar zakt iets, olie trekt aan en op de obligatiemarkt kan u een kanon afschieten, geen beweging nog. De Hang Seng krijgt een tik na een dag vrij en de yuan? Die daalt.

Ik neem USD/CNY mee in het rijtje en dit is de offshore variant:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws met vooral de banken in de spotlights. Ging niet het gerucht dat SocGen en Commerz zouden fuseren? Niet dus, lijkt me:

08:08 Berenberg houdt GrandVision als 'pick'

07:53 SocGen koopt handelsdivisie van Commerzbank

07:32 Eerste Rabo-klanten passen blockchain toe

07:32 ForFarmers rondt aankoop belang Tasomix af

07:19 SBM krijgt contract voor olieveld Liza

07:02 Unilever rondt verkoop spreads aan KKR af

07:02 VEON verkoopt belang in Wind Tre

06:35 'Van Lanschot loost klanten'

02 jul Wall Street buigt verlies om in winst

02 jul Trump dreigt met actie tegen WTO

02 jul ABN en Rabobank stoppen niet met coco's

Komt er nog een nieuwtje bij. Gek wordt u er van, maar het aandeel handelt wel lekker weg:

Former candidate for Air France-KLM CEO job accuses hotel operator Accor of barring his path to gain creeping control of airline https://t.co/tbU3vMgnam pic.twitter.com/45mufCb3gS — Bloomberg (@business) 3 juli 2018

Analistenadvies:

KPN: naar €3,20 van €3,50 (overweight) - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is leeg:

11:00 EU inflatie PPI mei 0,4% MoM

11:00 EU detailhandelsverkopen mei 0,1% MoM

16:00 VS orders duurzame goederen mei

En dan nog even dit

Zo dus:

Waarom niet: van Lanschot richt zich exclusief op 1 mio plus klanten? pic.twitter.com/whbelATvsf — peterverhaar (@peterverhaar) 3 juli 2018

Uurtje gebabbeld:

Rutte sprak met Trump over MH17 en handelsconflict: https://t.co/NumBKiSJlZ — NU.nl (@NUnl) 2 juli 2018

Door die handelsoorlog zouden we bijna vergeten dat...

Good morning from #Germany where Merkel crisis is resolves, at least for now.

Chancellor Merkel and her Interior Min Horst Seehofer have reached an agreement to resolve their bitter row over migration pol. Risk is that Bavaria truce only temporary. pic.twitter.com/WhgTROnptH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 3 juli 2018

Het doet pijn in China? Beijing is natuurlijk bang voor inflatie:

Major state-owned Chinese banks seen selling dollars to support yuan: sources https://t.co/rPJGqQKTeJ pic.twitter.com/dIGr53k2ir — Reuters Top News (@Reuters) 3 juli 2018

De Shanghai Composite zit in een bearmarket:

Chinese state media call for market calm amid trade frictions https://t.co/xSRlQaAL9r pic.twitter.com/8jTus6Ovc2 — Reuters Top News (@Reuters) 3 juli 2018

Beeld:

TROUBLE! #China in free fall. Shanghai Comp at 28mth low. Yuan past 6.7 per Dollar for first time in a year. pic.twitter.com/JrN4qNK4XW — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 3 juli 2018

Uh-oh:

Probe into Facebook's data breach broadens: Washington Post https://t.co/rZIvAYaIOZ pic.twitter.com/Og7cYEVNrY — Reuters Top News (@Reuters) 3 juli 2018

The stars spangled banner:

While Tesla hits Model 3 milestone, Wall Street questions its ability to maintain momentum https://t.co/Dsg6wxwBEM $TSLA pic.twitter.com/KXN9jVMHXk — Reuters Top News (@Reuters) 3 juli 2018

Zo:

Comcast is racing to beat Disney's $71.3 billion offer for Fox assets. Here are 5 ways this battle could play out https://t.co/Th9ElLulj9 pic.twitter.com/yVrkmKDzx5 — Bloomberg (@business) 3 juli 2018

VEON dus:

Hong Kong conglomerate CK Hutchison to buy full control of Italy mobile-phone venture for $2.9 billion https://t.co/WrP002N4Oz pic.twitter.com/dGH4rfGMPA — Bloomberg (@business) 3 juli 2018

Dat wordt herrie?

Pfizer raised the prices of more than 40 drugs this week––the second round of price increases this year despite mounting public scrutinyhttps://t.co/Q2ni9C9Kxk — The Wall Street Journal (@WSJ) 3 juli 2018

Kortom, een winstwaarschuwing?

HTC shares slide to 3-year low after slashing Taiwan workforce https://t.co/U6IMqpAISP — Financial Times (@FT) 3 juli 2018

Nou, leest u het allemaal nog even na:

FT explainer: why a $1tn global trade war could come to pass https://t.co/Waun9eDaMv — Financial Times (@FT) 3 juli 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.