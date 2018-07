TA: Omzetprofiel AEX blijft op peil

Donald Trump lijkt het handelsconfict met China verder op scherp te stellen door Chinese investeringen in Amerikaanse technologiebedrijven nog meer te beperken. De Amerikaanse president beschouwt deze sectoren als cruciaal voor de nationale veiligheid. Door Chinese investeringen in deze sectoren verder te beperken, wil Trump voorkomen dat de China over gevoelige informatie kan bescikken.



Op de beurzen zorgde het escalerende handelsconflict in de afgelopen weken al voor veel winstnemingen. De Nederlandse beurs, die zeer exportgevoelig is, weet de neerwaartse druk maar niet van zich af te schudden. De correctieve fase, het patroon met lagere toppen, blijft op korte termijn dominant. Het zwakke koersverloop van de afgelopen dagen is bevestigd, nadat de AEX neerwaarts uit de driehoeksformatie is gezakt. Er ligt een redelijk vangnet rond 540,65 (gevormd door de toppen van eind februari). In tweede instantie kan de AEX naar 515,96 zakken, waar de bodem van 9 februari ligt, hoewel we hier niet van uitgaan.

Pullback scenario AEX

Met de daling vanaf de top van mei rond 572 punten heeft de AEX-index ongeveer 50% van de stijging vanaf eind maart teruggegeven. Binnen de technische analyse zien we dit als een normale correctie. De index heeft sinds de bodem van februari-maart rond 516 twee stappen vooruit gezet, tegenover nu één stap terug. Overigens gaan we ook bij een verdere daling naar de toppen van eind februari uit van een pullback situatie.



Voorlopig moeten we rekening houden met veel volatiliteit. Op de lange termijn handhaven we echter nog altijd onze positieve visie en verwachten we dat uiteindelijk weerstand 572,84 zal worden gebroken, waarna de index richting 600-609 zal kunnen stijgen.

Nog niet uitverkocht

De RSI van de AEX lijkt op korte termijn te stabiliseren, wat aangeeft dat de markt wat aan interne kracht wint. De RSI (Relative Strength Index) is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. Hiermee kunnen uitverkochte (oversold) condities gevonden worden. Deze situatie treedt op bij waarden onder 30. Let op, hieraan kunnen geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend worden, want een beurs in een sterk dalende trend kan soms wekenlang oversold blijven.

Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt op indien de koers nog lagere toppen vormt, terwijl de RSI hogere toppen begint te vormen. Dat zijn vaak signalen van een nakende trendverandering. Vooralsnog is er bij de AEX geen sprake van positieve divergentie. De AEX is dus nog niet uitverkocht.







Geen hoge omzetten

Opvallend is dat zwakke dagen van de AEX niet door hoge beursomzetten worden begeleid. De moneyflow van de Nederlandse beurs laat de afgelopen weken een meer neutraal koersverloop zien.



De moneyflow-indicator geeft aan dat er momenteel geen kapitaal aan de Nederlandse beurs wordt onttrokken. Het zwakke koersverloop van de AEX-index zelf wordt dus niet bevestigd door hoge volumes. Er is op dit moment meer sprake van evenwicht bij de in- en uitstroom van kapitaal. Overigens is de langeretermijntrend van de moneyflow nog opwaarts gericht.



De moneyflow-indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt. Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow, zoals nu, geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.