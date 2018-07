En nu Ahold Delhaize?

Of het een goede gewoonte is bepaalt u zelf. Op de beurs rekenen we CEO's gewoon op hun rendement af. Beter doen dan de AEX is het adagium.

Dick Boer kan vandaag lekker in het zonnetje achterover leunen in zijn gloednieuwe tuinstoel. Geloof maar dat die nieuw is, want daarvoor had hij daar echt de tijd niet voor. Vrijdag nam Boer afscheid als Ahold Delhaize CEO, een functie die hij (als CEO van Ahold dan) sinds maart 2011 bekleedde.

Hier ziet u Ahold Delhaize versus de AEX onder zijn leiding, zowel prijs als herbelegd. Dickie bedankt zeggen we dan!

Ik zoom wel even in op het staartje van de grafiek, want daar zit het venijn. Vorig najaar zag het er heel wat minder uit voor Boer en Ahold Delhaize. Het fonds ging eerst onderuit op de overname van Whole Foods door Amazon en vervolgens nog een keer op tegenvallende kwartaalcijfers.

Die twee akkefietjes kostten Boer bijna ruim zes jaar outperfomance. En kijk eens wat een schitterende opgaande trend er vervolgens volgde. Die zorgde er voor zorgde dat hij vrijdag met opgeheven hoofd zijn bureau uitruimde en die u als aandeelhouder ook geen windeieren heeft gelegd.

Uitdagingen te over

Zaterdag had Boer een interview met DFT dat hem in het intro ook aardig in het zonnetje zette. Ik citeer:

Meer dan 20 jaar werkte hij in topfuncties bij het supermarktconcern, dat hij na het boekhoudschandaal bij Ahold in 2003 toen het bedrijf op de rug lag en talloze klanten verloor, weer helemaal op de kaart zette.

Daar valt zeker wat voor te zeggen, te meer daar er onder zijn voorzitterschap de rust weer keerde bij de in het vorig decennium zo geplaagde grootgrutter. Wat heet, de grootheidswaanzin rond de eeuwwisseling bij Ahold die de onderneming aan de rand van de afgrond bracht, is er nu uit.

Wel deed Boer de langverwachte overname van het Belgische Delhaize, dat in alle bescheidenheid als fusie is gecommuniceerd. Oud-CEO Frans Muller van Delhaize neemt, zoals allemaal al bij de fusie is afgesproken, het stokje van Boer over. Voorspelbaarheid, daar houdt ook de beurs van.

De uitdagingen voor Muller zijn er niet minder om. Want inderdaad: Amazon. Of beter gezegd, hoe blijft Ahold Delhaize groeien en waarde schappen in een sector waar iedereen elkaar letterlijk de tent uit vecht en waar technologische vernieuwingen zo'n beetje aan de orde van de dag zijn?

Saillant detail, Frans is de oom van Michiel Muller. Die is weer baas van Picnic, ofwel die SRV Wagens 2,0 die ook al met Ahold Delhaize concurreren. En dan zijn Jumbo en Lidl er ook nog, gaat Carrefour vanaf vandaag samen met Tesco inkopen en de Fransen hadden ook al een dealtje met Microsoft.

En geloof maar dat er op de HQ's van Facebook en Alphabet ook wel eens over de gigantische retailmarkt wordt nagedacht en dan zijn er ook al die Thuisbezorgd-achtigen nog. Kortom, drukke eerste werkdag voor Muller als CEO van Ahold Delhaize. En hoe zit het met u als aandeelhouder?

Concurreren zit in DNA

Gelet op alle concurrentie en bedreigingen kan ik me voorstellen dat u bijna intuïtief niets meer in dit aandeel ziet. Zowel onze belegersdesk als ik zelf schreven vorig jaar al dat het zo'n vaart niet loopt en dat al die ontwikkelingen misschien wel in het voordeel van de Zaanse grutter zijn.

Ten eerste vechten Albert Heijn en Ahold al hun hele leven tegen de concurrentie. De slag van kruidenier naar supermarkt heeft ze glansrijk doorstaan. Bovendien leverde het concern door de jaren heen vele prijsoorlogen, die ze dacht ik allemaal won. Weet u de Laurus-supermarkten nog? Allemaal K.O.

En wie weet er met 131 jaar ervaring nou beter dan Ahold hoe je een winkel inricht, de klanten zo goed mogelijk bedient en hoe je zoveel mogelijk cashflow uit je supermarkt haalt dan Ahold Delhaize? Daar zeg ik wat. Waar Ahold anno 1887 is, is Delhaize dat zelfs al sinds 1867. Denk daar eens over na.

Beide bedrijven hebben grotere uitdagingen dan Amazon gekend. Ze hebben bijvoorbeeld ook, als of het niks is, twee wereldoorlogen en een depressie doorstaan en die ervaringen zitten in hun DNA. Ofwel het is de vraag of ze het in Zaandam net zo hard in hun broek doen voor Amazon als u.

In zijn interview met DFT vertelt Boer geen nieuws voor beleggers, ook wel zo chique ten aanzien van zijn opvolger, maar ik pik deze alinea's er uit. Haha, heel leuk die vergelijking met Amazon, Dick. Dat bedrijf is alleen wel exact 25 keer groter op de beurs dan Ahold Delhaize.

Ik heb natuurlijk geen idee of Ahold Delhaize in haar eentje al deze uitdagingen de baas kan en misschien wel als (een van de) winnaar(s) uit de bus komt zetten. Datzelfde geldt voor of er misschien grote techs zijn, die een deal of zelfs overname van de Zaans-Belgische combi overwegen.

Wat ik wel weet is dat ondanks dit alles - in de VS woedt ook nog al tijden een prijzenoorlog - het bedrijf operationeel goed presteert en geld heeft om eigen aandelen in te kopen en het dividend te verhogen. Tegen nu veertien keer de verwachte winst en tegen 3,4% dividendrendement is het van u.