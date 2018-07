Tracker Tips: Update ETF Mix 2018

De eerste helft van dit jaar presenteerde ongetwijfeld zijn uitdagingen. Hoogste tijd dus voor een update voor mijn ETF Mix 2018.

De wereldwijde aandelenmarkten zijn in de eerste zes maanden van 2018 flink getest. De start in januari was sterk, waarbij de sterke groei vanaf 2017 was ingezet. Inzakking kwam echter door het slepende handelsconflict, ondanks tekenen van een groeiende economie.

Update portefeuille

Mijn ETF Mix bestaat uit de volgende aandelen-ETF’s in onderstaande verhouding.

DBX Eurostoxx 50 (40%)

Vanguard FTSE Emerging Markets (30%)

Vanguard S&P 500 (20%)

Lyxor JPX-Nikkei 400 (10%)

Het totaalrendement van deze trackerportefeuille staat ultimo juni 0,38% onder water. Ondanks dat we pas halverwege 2018 zijn, is er nogal wat gebeurd dit jaar.

Met name president Trump heeft zijn stempel gedrukt op de financiële markten. Hij is uit de Iran-deal gestapt, bestookt handelspartners met importheffingen en heeft onlangs nog voor een debacle gezorgd tijdens de laatste G7-top.

Amerika

De groeiverwachting voor het tweede kwartaal voor de economie in de VS ligt ongeveer op 4%. Dit komt met name door de sterke industriële productie, de belastingverlaging voor bedrijven en de situatie van bijna volledige wekgelegenheid.

Ook als het gaat om bedrijfswinsten bieden Amerikaanse aandelen, volgens een recente enquete onder fondsmanagers, het grootste potentieel.

De Amerikaanse dollar is vanaf medio april ten opzichte van de euro een stuk sterker geworden, zoals uit onderstaande grafiek blijkt. Mede door een aanpassing van het monetaire beleid van de centrale banken is onlangs een acceleratie opgetreden.

Klik op de grafiek voor een grote versie



Renteverschil

Het renteverschil tussen de VS en Europa loopt steeds verder op. De Amerikaanse centrale bank heeft recent het belangrijkse rentetarief met 25 basispunten verhoogd naar een bandbreedte tussen de 1,75% en 2%.

De verwachting is dat de ECB pas in de zomer van volgend jaar voor het eerst de rente gaat verhogen, zodat in die periode het verschil gaat oplopen naar de 3%.

Bovenstaande ontwikkelingen gaan er mogelijkerwijs voor zorgen dat er een soort van kapitaalvlucht uit opkomende landen (naar de VS) kan gaan ontstaan. Een recent voorbeeld is Argentinië.

De waarde van de peso is in een vrije val gekomen en het Zuid-Amerikaanse land krijgt inmiddels steun. Argentinië krijgt van het IMF een lening van $50 miljard om een economische crisis af te wenden.

Beheer

Het lijkt mij derhalve een verstandig idee om de huidige samenstelling van regio’s aan te passen. De blootstelling naar opkomende landen wil ik voor het komende halfjaar halveren naar 15% ten gunste van de VS, waardoor de exposure in deze regio groeit naar 35%.

De overige beleggingen blijven intact. Een nieuwe update volgt begin volgend jaar.