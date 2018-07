Experts verwachten dit jaar geen koersstijging meer

Afgelopen maand waren de experts somber en dat hadden ze (weer) goed gezien. Er blijven dan ook genoeg redenen om terughoudend te zijn. Dat schrijft Corné van Zeijl van Actiam in zijn maandelijkse expertenquête.

De markt daalde in juni, hoewel zeer minimaal (-0,2%). Ook voor juli blijven experts in mineur. 19% van de experts verwacht een stijging in de komende maand, terwijl meer dan de helft van een daling uitgaat.

De redenen voor de somberheid zijn legio, schrijft Van Zeijl. “De mogelijke dreiging die er van een Italiaanse populistische regering uitgaat, de naderende Brexit, Trumps handelsoorlog die steeds verder lijkt te escaleren, monetaire verkrapping in de US en in de eurozone om er maar eens een paar te noemen.”

De onrust heeft er wel voor gezorgd dat veel experts deelnamen aan de enquête, deze maand deden er maar liefst 74 experts met de enquête mee.

Voorspelling juli optimistisch 18,9% neutraal 28,4% pessimistisch 52,7% per saldo -33,8%



Expertverwachting korte termijn

Klik op de grafiek voor een grote versie



Voorspelling halfjaar optimistisch 10,8% neutraal 44,6% pessimistisch 44,6% per saldo -33,8%



Nog nooit zo somber voor lange termijn

Voor het komende halfjaar is netto ook hetzelfde percentage somber. "Dat klinkt niet bijzonder, maar dat is het wel. Voor de lange termijn zijn de experts nog niet eerder zo somber geweest", schrijft Van Zeijl.

Dat is goed in de grafiek terug te zien. Slechts 11% verwacht dat de beurs gaat stijgen met meer 6% in de komende zes maanden. "In de eerste van 2018 heeft u met de AEX bijna niets verdiend en volgens professionals zal dat in de rest van het jaar niet veel beter worden."

Klik op de grafiek voor een grote versie



Excuses en kleine min

Voordat we naar de toppers en de floppers kijken, moet ik eerst even mijn excuses maken. Door de nieuwe naam van Philips Lighting stonden er een paar namen verkeerd.

Per saldo blijft de performance toevalligerwijs precies gelijk; -0,9% voor een long-shortportefeuille. Signify gaf bij de toppers de grootste problemen. Vopak is ook een opvallende naam. Het bedrijf wordt niet vaak genoemd, maar deze maand toevallig wel en toevallig was het ook een van de slechtste aandelen.

Toppers juni Stemmen Rendement Floppers juni Stemmen Rendement ING +7 -1,0% Altice -10 15,2% Ahold +4 4,3% Reed Elsevier -3 0,3% Unibail-Rodamco +2 -2,1% Gemalto -2 -9,4% DSM +2 1,1% ABN Amro -2 0,0% Heineken +2 0,4% Vopak -2 -5,8% KPN +2 0,1% Signify +2 -8,9% Gemiddeld -0,9% Gemiddeld 0,1% AEX -0,2%



Shell favoriet en Altice weer niet

Voor de komende maand zijn beleggers vooral weer enthousiast over Shell. Vooral het feit dat de olieprijs hoog blijft, maakt beleggers vrolijk. Verder staan, ING, Heineken en Galapagos te dringen op plaats nummer twee.

Wel heeft Van Zeijl nog een opmerking bij de uitslag: “Op de laatste beursdag kwam het slechte nieuws van Galapagos binnen. Daarvoor hadden diverse experts hun keuze voor dit aandeel al gemaakt. ”

Altice staat deze maand weer bovenaan bij de floppers. De keuze voor Altice heeft de afgelopen twee maanden al flink wat rendement gekost. Hopelijk hebben ze deze maand meer geluk.

Opvallend is dat ASML op nummer twee verschijnt. Het aandeel is meestal erg populair. Het draaiende techsentiment kan daar een reden voor zijn. Het lijstje wordt afgemaakt door Arcelor en Randstad.