Fondsenrondje: Oh zit dat zo

Sorry, ik heb geen idee waarom Basic-Fit zo hard stijgt. GrandVision daalt hard omdat ze Mexicaanse belangen heeft. Exact percentage kan ik even niet zo snel vinden, maar veel is het niet. Is -5% daarom niet tikje overdreven?

KPN daalt ook behoorlijk, maar hoewel ene Carlos Slim daar nog altijd grootaandeelhouder is, heeft de telecom bij mijn weten geen Mexico-exposure. Jaja, er zijn meer fondsen die hard dalen, daarover zo meer, want die gaan op het marktbrede sentiment mee. En dat is niet best, noem het Angela Merkel discöunt:

Alle Europese indices in de min.

Amerikaanse futures ook in mineur.

Volatiliteit loopt ruim 8% op.

Euro daalt wilde ik tikken, maar intussen al niet meer.

Italië stijgt vier basispunten en de VS daalt er twee: verder liggen de rentes stil.

Olie, goud en bitcoin dalen ook, maar niet zoveel.

De naam van het Besi

Op het Damrak daalt bijna alles en iedereen... Ho wacht, worden we gered, is daar de cavalerie? Terwijl ik dit tik, zie ik namelijk ineens Besi groen kleuren! Dat moet een signaal uit de hemel zijn, kan niet anders :-) Serieus, hoewel de schade nog mee valt, is het geen leuke eerste beursdag H2 2018.

De grote gemene deler is weer dat defensieve fondsen beter blijven liggen dan cyclische aandelen, de snelle stijgers van de laatste tijd en aandelen met hoge bèta's of issues. Vastgoed valt ook uit de toon, maar daarvoor moet u bij ING zijn, zie de adviezen van vandaag:

Wereldhave: naar €34,9 van €43 - ING

NSI: naar €35,5 van €39,2 - ING

Eurocommercial properties: naar €40 van €43 - ING

Vastned: naar €38 van €43 - ING

Verder vallen mij ING en ABN Amro op, wat liggen die slecht dit jaar. Niettemin feli's voor de groengelen, want ze zijn groter dan Deutsche Bank.