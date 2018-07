Na Made in Germany, doet Getreiterd door Malta vanochtend ook mee ..Het Nederlandse reddingsschip Lifeline, dat migranten uit de Middellandse Zee opvist, zou in beslag zijn genomen door Malta. De Duitse kapitein van het Nederlandse schip wordt voor de Rechter gesleept.Intussen is de status van het schip Lifeline onduidelijk. Het schip is als Nederlands eigendom geregistreerd, vaart onder een Duitse kapitein, maar is niet bevoegd om onder Nederlandse vlag te varen :"Tatsächlicher Status des Schiffes unklarDie "Lifeline" unternimmt seit 2017 Rettungsaktionen auf dem Mittelmeer, nach Angaben des Dresdner Seenotrettungsvereins "Mission Lifeline“" unter niederländischer Flagge.Die Regierung in Den Haag bestätigte zwar, dass das Schiff beim niederländischen Sportbootverband registriert ist, erklärte aber, dabei handle es sich lediglich um eine Art von "Eigentumsnachweis". Dieser würde jedoch nicht zum Führen der Landesflagge auf See berechtigen."bron : www.mdr.de/nachrichten/politik/auslan...