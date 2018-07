Let u maar eventjes op de euro en Duitse rente vandaag. CSU wil van haar af?

It's judgment day for Angela Merkel's coalition, with a dispute on migration reaching its endgame https://t.co/DSjqP8WYaS pic.twitter.com/hZNlZhBlAb — Bloomberg (@business) 2 juli 2018

Hoewel Made in Germany vandaag gewoon weer pünktlich op tijd aan het werk gaat - vergeet dat niet als belegger - raakt dit de markten behoorlijk. Zie die druipende futures hieronder, maar ik zie geen rechte strepen in EUR/USD gisteravond en vannacht op specifiek Duits nieuws.

Dan is er ook nog een handelsoorlog en zo openen we H2 2018 flink lager. De rest van de week mag u de nodige inkoopmanagersindices en Amerikaanse arbeidsmarktdata verwachten, zie mijn vooruitblik van gisteren. Duimen dat winstwaarschuwingen uitblijven, zoals Core Labs vrijdag.

Niet zulke lekker koersen dus, maar op de obligatiemarkt is het nog vrij rustig. De Duitse tienjaars rente daalt één basispunt, net als de andere AAA's.

08:17 DSM neemt belang in voedingsmiddelenfirma VS

08:15 AkzoNobel-topman kijkt naar kleine overnames

08:13 Eurocastle gaat eigen aandelen inkopen

07:39 Esperite verkoopt belang CryoSave South Africa

07:38 Alfen doet overname in Finland

07:28 ForFarmers koopt mengvoeractiviteiten Maatman

07:08 'Capron geen kandidaat bij AF-KLM meer'

06:43 'Chemietak Akzo bouwt chloorfabriek Botlek'

06:38 'Duur vertraging zeesluis deze week bekend'

Wereldhave: naar €34,9 van €43 - ING

NSI: naar €35,5 van €39,2 - ING

Eurocommercial properties: naar €40 van €43 - ING

Vastned: naar €38 van €43 - ING

02:40 Japan manufacturing PMI jun 053,0 (53,1)

03:45 China manufacturing PMI jun 51,9 (51,1)

09:00 Nederland Nevi PMI jun

09:15 Spanje manufacturing PMI jun 53,7

09:45 Italië manufacturing PMI jun 52,7

09:50 Frankrijk manufacturing PMI jun 53,1

09:55 Duitsland manufacturing PMI jun 55,9

10:00 EU flash manufacturing PMI jun 55,0

11:00 EU werkloosheid mei 8,5%

15:45 VS manufacturing PMI jun

16:00 VS ISM Manufacturing Index jun 58,3

Gefeliciteerd meneer de president:

Lopez Obrador's speech:

-Ending corruption is top priority

-Says he'll respect independence of central bank

-Oil contracts will be audited to prevent graft

-Says he won't raise taxes in real terms

-Calls for unity in Mexicohttps://t.co/HknAqWkhoU pic.twitter.com/ACp1dh4DEh — Bloomberg (@business) 2 juli 2018

Er is altijd wat met olie:

Oil prices fall as supplies from top exporter Saudi Arabia rise and as signs of an economic slowdown in Asia dents the outlook for demand https://t.co/quNImwcBbj by @hgloystein More from #ReutersEnergy: https://t.co/K36NLUTkVn pic.twitter.com/74KLeHQoyU — Reuters Top News (@Reuters) 2 juli 2018

Net als Unilever: heel goed, maar niet goed gernoeg?

Loeb pressures Nestle for more sales, restructuring https://t.co/aGUFyNDBgV pic.twitter.com/E5yTUPkK9x — Reuters Top News (@Reuters) 2 juli 2018

Geen dag zonder Amazon:

Amazon is encouraging people to start their own delivery business https://t.co/eVMQtw66Mx pic.twitter.com/n9B6U1etU7 — Bloomberg (@business) 2 juli 2018

China:

China June manufacturing sector growth ebbs as export orders shrink: Caixin PMI https://t.co/5VEMXAf6cN pic.twitter.com/OgGqwFE9Gk — Reuters Top News (@Reuters) 2 juli 2018

Bearmarket:

Relief for China markets proves short-lived as stocks and the yuan slip https://t.co/WQ88SSfaym pic.twitter.com/nBuDEp9Dfc — Bloomberg (@business) 2 juli 2018

De buren:

Japan June manufacturing PMI shows growth but export orders contract https://t.co/DCcRI16CZW pic.twitter.com/afPhCSZFdE — Reuters Top News (@Reuters) 2 juli 2018

EXCLUSIVE: Tesla hits #Model3 manufacturing milestone, with the final car rolling off the assembly line several hours after the midnight goal set by Chief Executive Elon Musk - sources https://t.co/3oJI213yqX by @alexandriasage @sal19 $TSLA pic.twitter.com/bxvt4zRPwM — Reuters Top News (@Reuters) 2 juli 2018

Tomorrow I will visit president Donald Trump at the @WhiteHouse. The strong bilateral ties between our countries span over 400 years & are founded on shared values and history. During our meeting we will discuss trade and investment as well as shared defense and security goals. pic.twitter.com/VodFoXka4o — Mark Rutte (@MinPres) 1 juli 2018

