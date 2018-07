Liveblog: TomTom & Galapagos

Update 16:00 uur: ISM

De ISM Manufacturing Index is een stuk hoger dan verwacht:

US ISM Manufacturing Jun: 60.2 (est 58.5; prev 58.7)

- ISM Prices Paid Jun: 76.8 (est 74.8; prev 79.5) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 2 juli 2018

Update 15:40 uur: Tesla

Na opening doet de koers +5% voor Tesla:

JUST IN: Tesla up 5.2 percent after hitting Model 3 production target https://t.co/Qk9eTCYWOa $TSLA pic.twitter.com/nrIGB8xbT9 — Reuters Business (@ReutersBiz) 2 juli 2018

Update 15:20 uur: Beren ETF

Niet echt een rendement om mee te pronken...

A $10,000 investment in the Daily Financial Bear 3X fund made in 2008 is now worth about $2.https://t.co/ymthpvRaqi



By @Spencerjakab pic.twitter.com/cSvpxRoTf1 — Michael Batnick (@michaelbatnick) 2 juli 2018

Update 14:50 uur: TomTom

Zwaar onder druk vandaag:

Hallo #TomTom, waar zijn wij mee bezig? Nu -7,4%: pic.twitter.com/EyXM6UDNuP — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 2 juli 2018

Update 14:40 uur: China

Het was een mooie dag:

China's stock rally ends after one day https://t.co/VF3Z25IavS pic.twitter.com/PRDdmI0PBa — Bloomberg Markets (@markets) 2 juli 2018

Update 13:50 uur: Lenen

Timothy Geithner was als minister destijds erg fel tegen dit soort praktijken, maar inmiddels...

‘A way of monetizing poor people’: How private equity firms make money offering loans to cash-strapped Americans https://t.co/HzZK8Q8Ucn — Barbarian Capital (@BarbarianCap) 2 juli 2018

Update 12:50 uur: Unibail-Rodamco

Unibail-Rodamco in de schijnwerpers van WSJ:

Mall giant Unibail is under pressure to reduce the debt load it took on for its $15 billion acquisition of Westfield Corp. https://t.co/4aky44Y8OF — The Wall Street Journal (@WSJ) 2 juli 2018

Update 12:30 uur: Galapagos

Was toch even schrikken vrijdag, maar de schrik is weer bijna uit de koers:

#Galapagos $GLPG heeft de daling van vrijdag er weer bijna helemaal uitgelopen. Een plus van 1,2% op zo'n rode beursdag. Opvallend: pic.twitter.com/UkvKlptS7d — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 2 juli 2018

Update 12:30 uur: Air France-KLM

Meer concurrentie voor Air France-KLM:

Life gets even tougher for Air France-KLM, with another low-cost operator offering cheap flights from Paris https://t.co/xIBBjfL6sT pic.twitter.com/6xzRexNXpY — Bloomberg (@business) 2 juli 2018

Update 12:30 uur: Valuta

Bijna allemaal omlaag tegenover de dollar:

EM currencies this year pic.twitter.com/JhHzr4m5mA — Sam Ro (@bySamRo) 2 juli 2018

Update 11:50 uur: Galapagos

Intussen staat Galpagos alweer boven €80:

#Galapagos $GLPG heeft de daling van vrijdag er weer bijna helemaal uitgelopen. Een plus van 1,2% op zo'n rode beursdag. Opvallend: pic.twitter.com/UkvKlptS7d — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 2 juli 2018

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/0lC4iZ18WF — The Wall Street Journal (@WSJ) 2 juli 2018

Update 11:20 uur: Tesla

Volgens Elon Musk is het Tesla gelukt om de productietargets te halen:

Tesla trading up about 6% in pre-market after @ElonMusk says they've hit production targets.https://t.co/PvPd9WYesC — Eddie van der Walt (@EdVanDerWalt) 2 juli 2018

Update 11:00 uur: Eurozone

De werkloosheid in de eurozone neemt verder af:

Update 10:40 uur: Quartz

Overname in de mediawereld:

Big media news: Quartz bought by Japanese media company Uzabase for $75-110 million. Main hopes for @qz are increased reader growth. https://t.co/rQB6AJd7EB — Siraj Datoo (@dats) 2 juli 2018

Update 10:10 uur: Australië

Met z'n allen in de Australische bondjes?

Aussie government bond yields taking a big break lower… pic.twitter.com/27gjXwwzMz — Bond Vigilantes (@bondvigilantes) 2 juli 2018

Update 10:00 uur: Traden

Goed stuk met interessante informatie voor beginnende handelaren:

Ten Reasons to Exit a Long Position https://t.co/vjMGMi7Q3u — Steve Burns (@SJosephBurns) 2 juli 2018

Update 10:00 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Jan Brand, oprichter van Brunel en Bouwe Bekking, de schipper van Team Brunel, vieren de succesvolle afronding van de Team Brunel-campagne tijdens de Volvo Ocean Race. Indrukwekkend om dhr Bekking te horen vertellen over zijn werk op het water. #VolvoOceanRace #teambrunel pic.twitter.com/hNU0uYVO7X — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 2 juli 2018

Update 10:00 uur: EU

En het cijfer voor de hele eurozone:

Eurozone Markit Manufacturing JunF: 54.9 (est 55.0 ; prev 55.0) https://t.co/QRngXoVYNW — LiveSquawk (@LiveSquawk) 2 juli 2018

Update 09:55 uur: Duitsland

De Duitse inkoopmanagersindex voor de industrie is volgens verwachting:

Germany June final manufacturing PMI 55.9 vs 55.9 prelim https://t.co/pUG044iHEO — ForexLive (@ForexLive) 2 juli 2018

Update 09:50 uur: Frankrijk

De Franse inkoopmanagersindex voor de industrie is lager dan verwacht:

French Markit Manufacturing PMI Jun: 52.5 (est 53.1 ; prev 53.1) https://t.co/Ad5YG7XtTr — LiveSquawk (@LiveSquawk) 2 juli 2018

Update 09:45 uur: Italië

De Italiaanse inkoopmanagersindex voor de industrie is hoger dan verwacht:

Italian Markit Manufacturing PMI Jun: 53.3 (est 52.5 ; prev 52.7) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 2 juli 2018

Update 09:15 uur: Spanje

De Spaanse inkoopmanagersindex voor de industrie is iets lager dan verwacht:

Spanish Markit PMI Jun: 53.4 (est 53.6 ; prev 53.4) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 2 juli 2018

Update 09:00 uur: Vastgoed

Tom Simonts heeft de adviezen van ING over de vastgoedfondsen verzameld:

?? ING OVER VASTGOED#Wereldhave: KD van €43,40 nr €34 bij stabiel Houden-advies.#Vastned: Advies van Houden nr Verkopen. KD van €43 naar €38#NSI: advies van Kopen nr Houden en KD van €39,2 nr €35,5#EurocommercialProperties: KD van €43 nr €40. Advies stabiel op Kopen pic.twitter.com/De9TMr0VBJ — Tom Simonts (@TSimonts) 2 juli 2018

Update 09:00 uur: NEVI PMI

De Nederlandse inkoopmanagersindex voor juni is uitgekomen op 60,1:

Iets minder hoog dan vorige maand, maar dit blijft torenhoog cijfer. Onze economie blijft op stoom, volgens #NEVI inkoopmanagersindex juni. Alle landen Europa volgen komende uur met hun #PMI's pic.twitter.com/5Ve029IdYK — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 juli 2018

Update 08:40 uur: Duitsland

Intussen in Duitsland:

Merkel en Seehofer houden finaal overleg https://t.co/akvFOrxvxF — De Tijd (@tijd) 2 juli 2018

Update 08:10 uur: BAM en VolkerWessels

Zijn de bouwers straks weer de sigaar?

Update 08:10 uur: Supermarkten

Intussen in de Europese supermarktwereld:

Howla. #Tesco en #Carrefour tekenen een "long term strategic partnership". Zulke documenten zijn "huge", want ze wijzen op (verdere) consolidatie in het retaillandschap en brengen de focus opnieuw op #Google en #Amazon. pic.twitter.com/MYJKJputxl — Tom Simonts (@TSimonts) 2 juli 2018

Update 08:00 uur: ForFarmers

ForFarmers doet een overname:

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen: