Vooruitblik: Dollar tegen de rest

In dollars staan er minnen bij het begin van H2 2018. Niet zo overdrijven alleen, we kunnen niet ieder jaar 20% stijgen.

If last year's boom was down to #Goldilocks economy, 2018 has been all about the bears, w/worst start to a year since 2010. Grizzly mix of trade war, CenBanks turning off money taps & cooling growth has wiped $2.8tn from global mkt cap, equal to GDP of UK. https://t.co/fmmSztUtwf pic.twitter.com/A2g8kE8GEX — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 30 juni 2018

Meer gedetailleerd ziet het beeld er in dollars en met herbelegde dividenden zo uit. De MSCI World Index total return deed +0,8% in dollars en +3,6% in euro's. Geen fraai beeld echter in het algemeen en in hun eigen valuta zitten bijvoorbeeld China, Brazilië, Zuid-Afrika en Turkije in een bearmarket.

Nederland is de MSCI Netherlands Index en niet de AEX. De laatste staat dit jaar +1,3% en +3,6% herbelegd en dat is precies volgens het langjarig gemiddelde aano 1900 van 8%. Die MSCI index staat echter dit jaar in euro's op -0,6%. Royal Dutch Shell zit daar niet in, maar ene Besi wel.

2018 Country Equity ETF Returns (in US $)... pic.twitter.com/PuLn6tpgiH — Charlie Bilello (@charliebilello) 28 juni 2018

Jaar van de dollar

En wie heeft het gedaan en wie krijgt de schuld? Volgens mij is de grote usual suspect achter bijna al deze bewegingen de dollar. Of zo u wilt president Donald Trump en de dollar, Let wel, niet zijn dollar, want daar gaat de Fed weer over. Toch zorgt die dollar voor tweespalt op beurzen en markten.

Relatief goed doen de landen, sectoren en bedrijven het die belang hebben bij een sterke dollar, zoals bijvoorbeeld het Damrak dat meer dan de helft van haar omzet en winst in dollars boekt. Andersom doen het pijn bij de landen, sectoren en bedrijven bij wie dat precies andersom is.

Om een voorbeeldje te geven: u bent een ondernemer die winst en omzet in yuan, peso, rand of lira boekt, maar kosten (denk aan inkoop, energie en het hebben van schulden) in dollars heeft. Dan kan u werken, risico's nemen en ondernemen wat u wilt, maar daar valt bar weinig tegen te beginnen.

Natuurlijk moet u al die valuta afzonderlijk bekijken. Bij EUR/USD is eigenlijk weinig aan de hand. Hier het beeld van de afgelopen twintig jaar. Eigenlijk staan we helemaal niet op zo'n rare stand. Wie hier daarom compleet op leeg loopt heeft dat wel een beetje aan zichzelf te danken, is het niet?

H1-cijferseizoen

Is het dat de beurzen dit jaar niet goed presteren, zelfs dalen en hier en daar in een bearmarket zitten inderdaad het gevolg de handelsoorlog van de VS tegen vooral China, Duitsland en andere landen die zich helemaal suf exporteren naar de VS? Dat lijkt mij in alle bescheidenheid duidelijk.

Pas over zoveel jaar weten we of de markten nu misschien (ook) al de recessie van 2019 inprijzen, om maar wat te noemen. First things first en dat is het komende H1-cijferseizoen. Als er nog meer bedrijven zijn die net als Daimler hier al gevoelig last van hebben horen we dat van de week?

Vrijdag nabeurs was er ook eentje bij ons:

Of concerns die net als Harley-Davidson hun productie deels gaan verhuizen. Wat mij betreft is dit wel een puntje. Bedrijven kunnen zeker last van heffingen krijgen, maar de grote multinationals kunnen snel schuiven - even swipen in Google Maps - waardoor de impact wellicht maar kort duurt.

Tot nu toe zijn er nog niet veel winstwaarschuwers geweest, maar dit is denk ik de aangewezen week om het te doen, als bedrijven hun verwachtingen niet kunnen waarmaken. Nog iets, die handelsoorlog gaat er voor zorgen dat de H2-outlooks voorzichtig zijn, of niet eens worden afgegeven.

Dat zou me sowieso niet verbazen met die langzaam maar gestaag teruglopende economische data. Wat dat betreft vallen we deze week ook met onze neus in de boter, want er komt een ware macrolawine op ons af. Daarover zo meer, eerst de verwachtingen voor het Amerikaanse cijferseizoen.

Ja, de winsten zijn goed, dat is geen verrassing meer, maar handelen en vooral beleggen gaat over toekomstige winsten.

$SPX is projected to report earnings growth of 20% in Q2 2018, which would be the second highest earnings growth since Q3 2010. https://t.co/V4zfa6RfGu pic.twitter.com/GrP2kjyBDf — FactSet (@FactSet) 29 juni 2018

Nog eentje:

The $SPX EPS estimate and price both increased during a quarter for just the second time since Q4 2010. https://t.co/V4zfa6RfGu pic.twitter.com/xIJqFcFGep — FactSet (@FactSet) 29 juni 2018

Heb ik nog de waarderingsgrafiek van de AEX:

En hier is de S&P 500. Is het geen beauty? Ik heb alle items op een verschillende y-as gezet, zodat u goed ziet dat wij beleggers minder gek zijn dan dat we doen. Dit is de beurs ten voeten uit door de historie heen. Af en toe zijn we het spoor compleet bijster, maar we prijzen per saldo netjes winsten in.

Agenda

Eerste week van de maand en dan doen we het altijd met inkoopmanagersindices - de beste indicatoren van het huidige economisch momentum - en Amerikaanse arbeidsmarktdata. Niet dat de koersen daar anno 2018 nog fel op reageren, maar ik zou zeker even meeschrijven en uw weet maar nooit.

China is trouwens al door met haar officiële inkoopmanagersindices over juni (die van Caixin volgens deze week) en die komen uit op 51,5 (51,6 verwacht) voor de industrie en 55,0 (54,7 verwacht) voor de dienstensector. Rood komt met H1 omzet en dan hebt u de agenda wel gehad.

2 jul

00:00 China Caixin manufacturing PMI jun 51,6

09:00 Nederland NEVI pmi jun

09:15 Spanje manufacturing PMI jun 53,7

09:45 Italië manufacturing PMI jun 52,7

09:50 Frankrijk manufacturing PMI jun 53,1

09:55 Duitsland manufacturing PMI jun 55,9

10:00 EU flash manufacturing PMI jun 55,0

11:00 EU werkloosheid mei 8,5%

15:45 VS manufacturing PMI jun

16:00 VS ISM Manufacturing Index mei 58,3



3 jul

11:00 EU inflatie PPI mei 0,4% MoM

11:00 EU detailhandelsverkopen mei 0,1% MoM

16:00 VS orders duurzame goederen mei



4 jul

02:30 Japan services PMI jun

03:45 China Caixin services PMI jun

09:15 Spanje services PMI jun 56,2

09:45 Italië services PMI jun 53,3

09:50 Frankrijk services PMI jun 56,4

09:55 Duitsland services PMI jun 53,9

10:00 EU services PMI jun 55,0



5 jul

08:00 Duitsland fabrieksorders mei 1,1% MoM

08:00 Rood Microtec omzetcijfer H1

14:15 VS ADP banenrapport jun 190K

14:30 VS wekelijkse jobless claims 224K

16:00 VS ISM non-Manufacturing Index jun 58,3



6 jul

08:00 Duitsland industriële productie mei 0,4% MoM

14:30 VS Payroll Report jun 200K en 3,8%

Verder nog iets? Eens zien, heeft Amazon inderdaad deze noot gekraakt?

Amazon says it has the solution to the last mile of delivery and rolls out its new service. More from this week's ICYMI playlist: https://t.co/rQhxoMVrGL via @ReutersTV pic.twitter.com/ZrR9kZVpK7 — Reuters Top News (@Reuters) 1 juli 2018

Corné heeft nog een prima video in de aanbieding:

Video weekbericht met deze week:



Record aandelen op record waardering.

Speculanten verkleinen dollar shorts.

Hoeveel van de koek krijgen werknemers?

Blik op arbeidsmarkt cijfers van a.s. vrijdag.

De Amerikaanse handelsbalans.

En de week agenda.https://t.co/QIcMQwOJ23 — Corne van Zeijl (@beursanalist) 30 juni 2018

Kiek op de Grafiek

De AEX rommelt maar wat aan in eigen grafiek, richting is verder te zoeken. Of het moet zijn dat de index wat druiperig oogt. Wat dat betreft kan het H1-cijferseizoen niet snel genoeg genoeg beginnen. De index handelt nu 15,2 keer de huidige winst en en doet 3,5% dividendrendement.

Dividendseizoen is over, hetzelfde beeld geldt uiteraard voor de AEX herbeleggingsindex. Die laat net als de prijsindex haar kopje ook een klein beetje hangen, maar niettemin is de all time high eigenlijk niet ver weg.

Ja, de volatiliteit is wat opgelopen, maar is intussen ook al weer afgekomen. De percentages waren weer niet mals, maar ik lees vooralsnog niet echt onrust aan de AEX VIX Index af.

De Eurostoxx 600 kan een meevallend cijferseizoen goed gebruiken. Per saldo is dit dood geld het laatste jaar.

Mannschaft, Merkel, Deutsche Bank, Duitse auto-industrie en Unterleistung van de DAX: misschien hebben we wel Peak Germany gezien.

Om u een idee te geven: ABN Amro is €1 miljard meer waard.

Another blow to Deutsche Bank? Deutsche Bank’s market capitalization has fallen to €19bn, a level that could lead it to its removal from the Euro Stoxx 50 https://t.co/3Cg7v16x4d pic.twitter.com/xo40wvAuou — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 30 juni 2018

Nu maar weer omhoog, lijkt de grafiek van de S&P 600 bijna te zeggen. De korte trend is nog net omhoog, maar de all time high party van vorig jaar is even uit beeld.

Eerste van de maand en dan heeft professor Robert Shiller altijd weer zijn magnifieke lange (terug gerekende) data bijgewerkt. Zijn beroemde, maar naar mijn bescheiden oordeel onwerkbare Cyclically Adjusted Price Earnings (CAPE) is eindelijk gedaald, maar staat nog steeds torenhoog:

Besi verloor deze week 10% en ook ASML en ASMI leverden in. Daarom een kijkje bij de Philadelphia Semiconductor Index, de SOX (ASML zit hier zelfs in). Die is inderdaad ook afgekomen, maar geen lagere bodem.

De MSCI World Index in euro's laat een gevoelige veer na de nieuwe top. De index lijkt zelfs uit die korte, felle stijgende trend te vallen.

Verhip, ik zie nu pas dat onze rente op het laagste niveau van dit jaar staat. Toch een vlucht in veilig?

Afgezien van die spike naar beneden een tijdje terug, laat de Duitse tienjaars rente in feite hetzelfde beeld zien.

Kijkje nog bij Europa-Zuid, de Italiaanse rente blijft maar met zichzelf in gevecht.

De Amerikaanse rente is aan het zijwaartsen. Blijft opvallend gelet op de opwaartse druk van de Fed?

Dagelijks veel koersgeweld en vooralsnog is de gestage dollar-stijging tot staan gebracht.

Voor het eerst ooit dat ik deze geef: dollar versus Chinese yuan of renmibi. De laatste is flink aan het afkomen.

De mooiste opgaande grafiek van vandaag, oliesoort West-Texas Light Intermediate (WTI).

Pijn aan de pomp, want hoewel Brent minder hard gaat dan WTI, wordt het ook gewoon duurder.

Goud kunt u zo over EUR/USD leggen. Blijft mij verbazen dat hier totaal geen aandacht meer voor is. Is wel eens anders geweest

Tot slot bitcoin nog. Ik had gedacht dat die bubbel veel sneller zou afkomen, maar misschien is zo'n fnuikende neergaande trend wel veel pijnlijker.

Wat zeg ik? De percentages mogen er toch wel wezen. Merkwaardigste aan dit fenomeen vind ik nog dat tien jaar geleden de maatschappij eiste dat de financiële sector volledig aan banden werd gelegd. Dat is gebeurd en dan duikt iedereen op een ongereguleerde markt.

Every major crypto coin is down in 2018 with an average decline of 63%... pic.twitter.com/FsXc5HCJIb — Charlie Bilello (@charliebilello) 29 juni 2018

Fijne zondag verder en tot morgen, tot voorbeurs.