TA: Make Holland Great Again

Op onderstaande AEX-grafiek is goed te zien dat de Nederlandse beurs lijkt op te veren vanaf de onderkant van het meerjarige stijgende trendkanaal. Derhalve dringt de vraag zich op welke aandelen nu op je boodschappenlijstje moeten staan.

Vandaag noem ik de namen van tien Nederlandse aandelen waarvan de koers is teruggezakt naar de onderkant van de lange termijn uptrend. Hier zitten de winnaars van morgen tussen.



Nederlandse aandelen

Beleggers zijn doorgaans chauvinistisch ingesteld. Onderzoek wijst steevast uit dat wij het liefst in Nederlandse aandelen beleggen. De Hollandse Aandelenavond, ook dit jaar weer georganiseerd door IEX en BNP Paribas, begint dan ook een populaire traditie te worden.

Bent u ook een belegger die bij voorkeur in aandelen van eigen bodem belegt

Woensdag zal ik drie aandelen van mijn boodschappenlijstje concreet tippen. Met deze top drie denk ik dat we de winnaars van morgen in handen hebben.

Op de vraag tijdens de Hollandse Aandelenavond van vorig jaar "hoe kijk jij tegen de beurs aan?" waren de meesten wat voorzichtig. Ik was van alle analisten het positiefst met een scenario voor de AEX van 568. Met een hoogste slotstand van 572 (op 22 mei j.l), hebben we dit koersdoel ruimschoots gehaald, hoewel de AEX sindsdien wat is teruggezakt.

Wall of worry

Er is voldoende reden voor onzekerheid:

De dreiging dat de VS uit het WTO stapt.

Een mogelijke escalatie van de handelsoorlog.

Politieke en economische onzekerheden in Italië.

Een verandering in het beleid van centrale banken.

Eigenlijk genoeg redenen om je kruit nu even droog te houden. Mijn lange termijn advies vorig jaar was buy the dip, ofwel: koop elke grote dip. Voor 2018/2109 handhaaf ik dit advies, want every rally climbs a wall of worry.

Mijn top drie op de Hollandse Aandelenavond van vorig jaar bestond uit ASML, Philips en Unilever. Nu bijna een jaar later (eind juni), noteert ASML bijna 50% hoger, Philips steeg ruim 17%, Unilever is 1% gedaald. Per saldo levert mijn top 3 van vorig jaar dus een netto resultaat van ruim 21% op, de AEX is in de afgelopen twaalf maanden slechts 7,4% opgelopen.

Mijn TA-selectie heeft het in die periode dus bijna drie keer zo goed gedaan als de Nederlandse beurs. Dit biedt uiteraard geen garantie voor volgend jaar, maar we doen ons best.

Hoe nu verder?

Technisch ligt ASML nog op koers, maar de vaart is er vrijwel geheel uit. Dit verlies aan momentum maakt ASML gevoelig voor winstnemingen, waardoor ik dit aandeel uit mijn top 3 haal en dus de winst verzilver.

Ook Philips ligt er technisch redelijk bij, maar lijdt aan het zelfde euvel als ASML gebrek aan overtuiging. Ook Philips verwijder ik uit mijn Top 3 en stel de winst veilig

Technisch is Unilever de eerste maanden van dit jaar flink gedaald. Maar in deze correctie is op de lange termijn grafiek wel een fors hogere bodem gevormd rond 42,50, mooi boven de toppen van 2015 en 2016. Hiermee wordt een fraaie pullback neergezet, wat ik beoordeel als een perfect instapmoment. Bovendien is de lange uptrend geheel intact. Ik handhaaf Unilever dan ook in mijn top 3 voor 2018/2019.

Boodschappenlijstje 2018/2019

De alternatieven voor volgend seizoen, dus mijn nieuwe top drie, presenteer ik zoals gezegd op 4 juli a.s. op de Hollandse Aandelenavond 2018 in het Bimhuis in Amsterdam.



Ik heb al een boodschappenlijstje klaar, van aandelen met sterke lange termijn vooruitzichten. Daarop prijken de volgende namen:

Heineken

Heijmans

Basic-Fit

AMG

WDP (Warehouse De Pauw)

Takeaway.com

IMCD

DSM

Besi

Ahold

Een van deze aandelen, Heineken, bespreek ik nu hier.

Glas halfvol voor Heineken

Heineken maakt al een jaar pas op de plaats. Op dit moment test de brouwer de onderkant van het meerjarige stijgende trendkanaal. Heineken lijkt nog steeds hogere koersbodems te vormen. Dit duidt op kopers die op elke grote dip instappen of bijkopen.

We wachten op een doorbraak en slotstand boven de weerstand 91,42 (top van 2 februari). Na een uitbraak hierboven mag een koersstijging verwacht worden, in eerste instantie richting 115-120, in tweede instantie naar 150-160. Heineken is dus één van de kandidaten voor mijn nieuwe top drie.



TA Portefeuille op IEX Premium

De lange termijn beleggingsadviezen van de TA-desk kunt u zelf opvolgen. Binnenkort komen we met een TA Portefeuille op IEX Premium. Dit is een lange termijn beleggingsportefeuille, voor 100% gebaseerd op technische analyse. Voor het selecteren van posities hanteren we de Best of the best strategie.

De Best of the best strategie ofwel B.O.B.-strategie is een lange termijn beleggingsmodel, gebaseerd op slechts twee objectieve voorwaarden:

Het aandeel moet in een stijgende trend bewegen.

Een stijgende trend is op de grafiek altijd goed herkenbaar aan het patroon van hogere toppen en hogere bodems. Een objectieve manier om dit te beoordelen is of de koers van het aandeel boven de lijn van het 200-daags gemiddelde ligt en of deze lijn stijgt. Het aandeel in kwestie moet beter presteren dan andere aandelen op de beurs.

Dat een aandeel beter moet presteren dan andere aandelen op de beurs beoordelen we aan de hand van de B.O.B.-lijn. De B.O.B.-lijn is een indicator die de prestaties van het betreffende aandeel vergelijkt met de prestaties van de brede markt. De richting van de B.O.B.-lijn geeft aan dat of aandeel van onze keuze beter of slechter dan andere aandelen presteert.

De TA Portefeuille op Premium zal hoofdzakelijk uit aandelen, maar er kunnen ook ETF’s of beleggingsfondsen worden opgenomen. De aandelen zullen op Europese of Amerikaanse beurzen genoteerd zijn, waardoor er sprake kan zijn van een valutarisico. In de TA Portefeuille wordt dit risico niet afgedekt.

Er is geen vaste beleggingshorizon voor de posities in de portefeuille. Het betreft echter een lange termijn portefeuille waarbij posities over het algemeen minimaal enkele maanden worden vastgehouden. Verkoopsignalen kunnen in de volgende gevallen optreden:

Wanneer het technische beeld verzwakt en de positie niet meer aan de voorwaarde van de B.O.B.-strategie voldoet.

Wanneer een koersdoel of belangrijke weerstand is bereikt.

Wanneer de portefeuille volledig is belegd en er een aandeel wordt geselecteerd dat er technisch beter bij ligt dan de positie in de portefeuille.

Beheer

Bij het beheer volgen wij de volgende algemene regels:

Aan- en verkopen worden vooraf naar de leden van IEX Premium gecommuniceerd zodat alle leden tegen dezelfde voorwaarden kunnen meedoen.

In verband met risicospreiding mag een positie bij aanvang nooit meer dan 7,5% van het vermogen uitmaken, de minimale grootte van een positie bedraagt 2,5%.

Wanneer een positie te groot wordt ten opzichte van het portefeuillevermogen uitmaakt, bijvoorbeeld na een stijging van de koers, wordt deze deels afgebouwd.

Bij opname van een titel in de portefeuille wordt rekening gehouden met een bepaalde mate van liquiditeit, free float en marktkapitalisatie.

Geselecteerde aandelen moeten verhandeld worden op een beurs die voor particuliere beleggers goed toegankelijk is.

De TA-beleggersdesk komt wekelijks met een update inzake de stand van zaken van de portefeuille. Premium-leden kunnen het rendement van de modelportefeuille realtime volgen op IEX Premium.