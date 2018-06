De grootste winnaars deze week zijn de volatiliteitsindices, beter bekend als de VIX. Ofwel het was deze week weer wat beweeglijker dan de laatste tijd op de beurzen.

Zowel in Europa als in de VS zakken de koersen. Alleen zijn de DAX, AEX en Nasdaq zwaarder de pineut dan bijvoorbeeld de S&P 500 en CAC40. Niet alleen de laatste maand, maar ook deze week zag er ongeveer zo uit:

Last few months:

Trade War On

Trade War Off

Trade War On

Trade War Off

Trade War On

Trade War Off

Trade War On

Trade War Off

Trade War On

Trade War Off

Trade War On

Trade War Off

Trade War On

Trade War Off

Trade War On

Trade War Off

Galapagos

Heetste van de dag, maar uiteindelijk trok de koers nog aardig bij:

Signify

Signify was gisteren zeg maar het Galapagos van nu, met als enig verschil dat Signify zaktte door toedoen van twee concurrenten die doorkwamen met winstwaarschuwingen en gisteren zo'n beetje op de low van de dag sloot.

Beleggersdag

Omdat de aftermovie zo mooi geworden is:

Hier de bekende weeklijstjes van de brede markt en de Nederlandse indices. Wat hebben we er van gebrouwen deze week?

De lijstjes:

AEX deze week: -1,55%

AEX deze maand: -0,56%

AEX dit jaar: +1,30%

AEX herbeleggingsindex dit jaar: +3,55%

AEX

Royal Dutch Shell en Unilever bovenaan, maar dat is niet heel vreemd in zo'n week. Voor de rest is het ook allemaal defensief wat in de plus staat: Philips, Ahold Delhaize, Aalberts en ASR.

Galapagos de grootste verliezer, maar trok vandaag nog redelijk bij na het verlies op opening. ArcelorMittal en Randstad zijn de cyclische fondsen die tikken krijgen. ASML kreeg ook klop deze week. Een koersdoelverhoging van Natixis hielp de koers niet.

Signify is de sigaar na winstwaarschuwingen van twee concurrenten.

AMX

Wessanen was al duur en wordt nog weer duurder. Sligro, lekker defensief natuurlijk, mogelijk blijft het daarom goed liggen. Besi ging opnieuw hard omlaag en zet het downtrendje door. Air France-KLM... tja... zouden het de stijgende olieprijzen zijn?

ASCX

Basic Fit naar een nieuwe all time high en KBC zegt kopen. KBC heeft impact zeg, want ook Fagron is een winnaar door een advies van KBC. Beter Bed zet weer een nieuwe low neer. Pharming heeft ook een mindere week. Brunel omlaag omdanks een koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux.

Zondag schrijft Arend Jan Kamp weer een vooruitblik op de volgende week. Bedankt voor uw bezoek en reacties en een fijn weekend!