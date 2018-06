Fondsenrondje: Herstel

De beurs is de laatste handelsdag van het kwartaal goed begonnen. In de loop van de ochtend loopt de winst van de AEX-index verder op naar een plus van 1,2%. Dat mag ook wel, want tot nu toe is het geen beste beursweek geweest.

Het nieuws van de ochtend is natuurlijk Galapagos, waarbij het er naar uitziet dat de samenwerking met Abbvie ten aanzien van het medicijn voor taaislijmziekte, spoedig ten einde komt. Geen goed nieuws voor de aandeelhouders, want de koers daalt met 9%.

Marktoverzicht

De AEX gaat omhoog in lijn met de rest van Europa. De DAX en CAC stijgen 1,5% en 1,3%.

De Amerikaanse futures: de Nasdaq 100 en S&P500 staan 0,7% en 0,6% in de plus.

EUR/USD: de euro neemt met een winst van 0,8% aardig in waarde toe.

De grondstoffen: goud en zilver profiteren van de zwakke dollar en gaan omhoog met 0,2% en 0,4%. In dollars welteverstaan.

De Nederlandse en Duitse tienjaarsrente stijgen ieder drie basispunten. Daarentegen dalen de Italiaanse en Spaanse rentes met zes en twee basispunten. Duidelijk voorbeeldje van risk-on op de markten.

Damrak

De cyclische aandelen zijn voorlopig de winnaars van de dag. Met name de chippers rebouncen na een beroerde week. De defensieve havens zoals Royal Dutch Shell en Unilever doen het iets rustiger aan.

Galapagos daalt 9%.

ASML is met een winst van ruim 3% de koploper binnen de AEX.

DSM stijgt 2,5% en krijgt een koersdoelverhoging van ING. Het koopadvies van de bank blijft intact en de richtprijs gaat van €104 naar €121,50.

Besi is uitschieter omhoog op de Midkap met een winst van bijna 4%. Het werd tijd, want in de afgelopen twee maanden ging er maar liefst 50% van de koers af.

Signify veert 2,5% op nadat het gisteren nog een year-low had neergezet.

KPN kan niet profiteren van het goede sentiment. Het aandeel staat dit jaar bijna 20% lager. Wanneer komt de ommekeer of komt die überhaupt wel?

Beter Bed krijgt het weer voor elkaar om op deze positieve beursdag 0,6% te dalen. Eigenlijk wel in lijn met de rest van dit jaar...

Basic-Fit zet met €28,55 weer een all time high neer. Sinds de beursgang is de koers met meer dan 80% gestegen.

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.