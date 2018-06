Liveblog: Galapagos en TomTom

KBC over Galapagos:

In een vorige nota schreven de collega's al de Cystic Fibrosis afdeling zo'n 1 à 2% van de waardering uitmaakt (€ 2.7/aandeel). Merendeel v/d waardering komt van #Filgotinib (55%). Zal dus wel meevallen. Uitkijken naar belangrijke(re) triggers in 3Q18 is de boodschap pic.twitter.com/lv748BfNtW