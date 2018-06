Tegen de wil van enkelen of één enkele regeringsleider in stevenen we namelijk steeds meer af op één mondiale economie.



Je doelt op Trump. In feite is Trump niet tegen mondiale handel is, maar echter wel tegen de oneerlijkheid, die de huidige handelsverdragen met zich meebrengen.



Zolang de Chinezen (en veel mindere mate de rest van de wereld) geen serieuze concessies doen, dan zal het z'n weerslag houden op de koersen.



Wat de Chinezen nu doen, is zoiets als kinderen kunnen knikkeren; De Chinezen spelen met grote bonken en de rest van de wereld mag alleen meedoen met een lullig éénoogje (sorry voor de woordspeling...) dat werkt niet goed.



Conclusie: Je kan niet eigen markt altijd op slot houden dan wel overvragen voor toegang, maar wel tegelijkertijd volledig willen blijven profiteren van de ander z'n openheid.