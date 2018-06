Het handelsconflict tussen de VS en China zorgt voor toenemende onzekerheid over de wereldhandel. Die onzekerheid is al voldoende voor veel partijen om een stapje terug te doen, ongeacht de uiteindelijke uitkomst van deze touwtrekkerij. Het feit dat het speelt en er al nieuwe import- tarieven en restricties gelden heeft daarom sowieso impact op de wereldeconomie.

Onzekerheid heeft impact

Uiteindelijk is de vraag of dit met een sisser afloopt of dat het van meer structurele aard is. In eerste instantie is het echter vooral de onzekerheid die aandelenkoersen in beweging zet. De chipsector (Besi) en de autosector (Daimler) zijn sectoren die het eerst geraakt worden door deze onzekerheid.

De Duitse autofabrikant Daimler kwam nota bene na een outlookverhoging met een outlookverlaging op de proppen. Toeleveranciers aan deze sector gaan de gevolgen van deze onzekerheid nog harder voelen.

In Nederland is Kendrion een van die beursgenoteerde bedrijven die een groot deel van de facturen direct naar autofabrikanten stuurt. Verder is ook AMG sterk afhankelijk van de transportsector.

Bij onze zuiderburen zijn dit onder andere chipontwerper Melexis en fabrikant van staaldraad Bekaert. De in Parijs genoteerde chipfabrikant X-FAB haalt bijna de helft van de omzet uit de automotive en is met chipfabrieken in de VS, Europa en Azië ook een aangewezen slachtoffer.

Daarnaast ondervinden chipfabrikanten en toeleveranciers nadelige gevolgen van de handelsrestricties (Intel, Micron, ASMI, ASML, Nvidia). Allen bedrijven die het tot voor kort goed deden op de beurs.

Markten in wurggreep

Het is mogelijk dat alles met een sisser afloopt maar daar ziet het momenteel niet naar uit. In het geval dat het wel verder uit de hand loopt zal dit wat ons betreft ook tijdelijk zijn. Tegen de wil van enkelen of één enkele regeringsleider in stevenen we namelijk steeds meer af op één mondiale economie. Uiteindelijk kent een handelsconflict dus louter verliezers om vervolgens terug te keren naar een meer optimale situatie.

Voorlopig houdt de spanning rond dit conflict financiële markten nog in z'n greep. Voor beleggers kan die onzekerheid ook kansen bieden om rustig een paar gezonde bedrijven op te pikken met korting. Met name gezonde groeiaandelen komen hiervoor in aanmerking.

De huidige onzekerheid biedt kansen op een sterke rebound, maar er is natuurlijk altijd een kans dat het wel gierend uit de klauw loopt. Kies daarom altijd in dit soort omstandigheden voor bedrijven met een sterke balans die de rit uit kunnen zitten. De bedrijven gelinkt aan dit artikel, Bekaert uitgezonderd, zijn allen vrij degelijk gefinancierd.

Per individueel bedrijf spelen er natuurlijk ook andere dingen dus kijk vooral per bedrijf even naar de laatste updates en het advies op IEX Premium.

Disclaimer: Paul Weeteling heeft een long positie in Besi en X-FAB.