TA: Tegenstrijdige signalen AEX

Op de korte termijn bewegen de meeste aandelenbeurzen zuidwaarts, maar op de meerjarengrafieken zijn de stijgende trendkanalen niet geschonden. In mijn column van woensdag heb ik het positieve langetermijnscenario al beargumenteerd. Dit betekent dat we een spannende periode tegemoet gaan.

Vooralsnog is het negatieve kortetermijnsentiment nog niet gedraaid. Deze tegenstrijdigheid tussen (negatieve) korte termijn en (positieve) langetermijnontwikkelingen, zorgt voor een verwarrend beeld, waarvan mijn columns in de afgelopen week van getuigen. In de reacties op mijn columns kon ik opmaken dat deze tegenstrijdigheid niet voor iedereen even duidelijk is, ik las dan ook veel kritische reacties.



Verder ontwikkelt de olieprijs zich positief, die op korte termijn een zogenaamde vlagformatie heeft afgerond. Een vlag prijst in 85% van de gevallen een bullish scenario in. Ook de euro/dollar blijft duidelijk in de neerwaartse trend bewegen, hoewel er op korte termijn wel wat stabilisatie en een potentiële dubbele bodem wordt gevormd.

Nederlandse beurs nog niet uit de correctie

Onze beurs laat al weken een correctief koersverloop zien, na de stijging van 57 indexpunten in april en mei. Met de daling van 29 indexpunten vanaf de top van mei rond 572 heeft de AEX-index thans vrijwel 50% van de voorafgaande stijging gecorrigeerd. Binnen de technische analyse spreken we dan van van een normale correctie, ook wel 50% retracement genoemd.

De markt heeft sinds de bodem van februari-maart rond 516 twee stappen vooruit gezet, tegenover nu één stap terug. Overigens gaan we ook bij een eventuele verdere daling naar de toppen van februari-maart uit van een pullback situatie.



Voorlopig moeten we rekening houden met forse uitslagen en dus veel volatiliteit. Op de lange termijn handhaven we echter nog altijd onze positieve visie en verwachten we dat uiteindelijk weerstand 572,84 zal worden gebroken, waarna de index hogere koersniveaus kan gaan opzoeken. Kortom, onze buy the dip-strategie blijft van kracht.





Olie ontwikkelt zich opwaarts

De olieprijs geeft positieve signalen, wat de aandelenmarkten op termijn zal ondersteunen. Brentolie breekt uit de correctieve fase en komt er technisch bezien wat beter bij te liggen.

Binnen de neutrale bandbreedte is een zogenaamde vlagformatie opwaarts voltooid, waarmee het technische beeld serieus opklaart. Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven weerstand 80,50 (top van 17 mei) noodzakelijk, daarna kan Brent richting de honderddollargrens.





Euro/dollar daagt steun uit

De euro/dollar lijkt wat te stabiliseren. De dalende trend is intact, echter de steun 115,55 (gevormd op 10 november 2017) is al een paar keer goed getest. Ook nu weer zien we de euro opveren, waarmee zich een een potentiële dubbele bodem aftekent.

Echter, zolang er lagere koerspieken zichtbaar zijn, adviseren we voorzichtig te blijven. Er hangt blijkbaar nog verkoopdruk boven de markt. Na een eventuele doorbraak onder steun 115,55 wordt 111,19 het volgende neerwaartse koersdoel. Ook een verdere daling van de euro, dus sterke dollar, zal op termijn een positief effect op aandelenkoersen kunnen hebben.