Slot: Gauw terrasje pakken

Arend Jan, sorry, maar, ik geloof niet dat jullie vandaag een terrasje verdiend hebben?



Jullie komen in 4 stukken vandaag met het koersdoel van 2,90 voor KPN van Barclays, en, vergeten voor het gemak in ALLE 4 die stukken om ook maar even DIT te vermelden? Ook vanochtend bekend gemaakt!



UBS handhaaft koopadvies op KPN, koerdoel 3,05.



Koopadvies KPN minder welkom op IEX?

Niet goed voor de reputatie van IEX, dat weglaten ....



Oh ja, het waren overigens niet de Duitsers die het meest daalden, maar, onze AMX......