Fondsenrondje: Puffen

Weinig beweging vandaag, waar u ook kijkt. Op de networks is het glas wel half leeg en niet half vol:

Global stock markets remain under pressure https://t.co/kkfudZIese pic.twitter.com/mw6lIORYED — Bloomberg Markets (@markets) 28 juni 2018

Valt wat voor te zeggen. Met name de dure dollar zorgt niet bij ons - goed voor de AEX-winsten - maar elders in de wereld voor ellende. Schulden en inkoop in dollars en euro's en omzet in plaatselijke valuta is een giftige cocktail voor veel landen. De hekkensluiters zitten ook in een bearmarket.

EM crisis spreading to Asia. #India's Rupee hit fresh low vs the Dollar. pic.twitter.com/eB8L48idix — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 28 juni 2018

Wat dat betreft hebben wij niet veel te klagen met een AEX die zo'n 4% onder haar jaartop staat en een herbeleggingsindex die haar all time high op schootsafstand heeft. En laten we wel wezen, wij handelaren en beleggers hebben altijd wat te zeuren. Jarenlang vangen we al dikke returns.

Dan is het niet zo gek dat het een jaartje wat minder is. Wat zeg ik? De AEX zit precies op schema. Het langjarig gemiddelde van Nederlandse aandelen sinds 1900 is 8% bruto per jaar (cijfer is van Robeco). We staan nu halverwege het jaar op +3,7%, de AEX met herbelegd dividend dan. Vink.

Ach ja, zo gaat dat. Als koersen stijgen is het een bubbel en doen ze niks of dalen ze, dan zijn aandelen weer stom en gaan we met z'n allen naar de haaien. Genoeg nu, het marktbrede overzicht. U begrijpt nu waarom ik uit wijd, er is niks te melden:

Europese beurzen plussen of minnen minimaal

De Amerikaanse fröbelen licht groen

De AEX VIX Index (volatiliteit) stijgt bijna 4%

De dollar beweegt wild, maar trekt per saldo wel wat aan

De rentes hanteren een tropenrooster: niets te zien

Olie, goud en bitcoin noteren ook met een dikke nul voor de komma

Beursplein 5

Op het Damrak is eigenlijk ook niks te doen. Er zijn allen wat neutel- en creatief met kurknieuwtjes en geen enkel aandeel vliegt echt uit de bocht, of beweegt significant. Er is wel een roedel adviezen. Meest opvallende is dat de - in dit geval - Groene Duivels van KBC Basic-Fit een slinger geven en oh, Signify...

Royal Dutch Shell: naar €33 van €31,50 - Kepler Cheuvreux

KPN: naar €2,90 van €3,20 - Barclays

Signify: naar €26,50 van €28,50 - JP Morgan

Unibail-Rodamco: naar €200 van €240 - Barclays

Basic-Fit: start met buy en €35 - KBC

Batenburg: naar €43 van € 35 - NIBC

Volgt er ook nog een indirect koopadvies voor Shell en de andere oliewaarden? Investeringen om aan de vraag te kunnen blijven voldoen zijn onafwendbaar, toch?

World oil demand rose by 1.6% (or 1.5m barrels a day) in 2017, much higher than the annual average rate of 1% seen over the last decade https://t.co/2Py6v4N0bN pic.twitter.com/cpixQFeNZp — IEA (@IEA) 28 juni 2018

Verder nog iets?

ASR gaat wat in de rebound na gisteren Er is geen nieuws en de volumes zijn wel eens hoger geweest

Besi natuurlijk weer voorop, chippers gingen gisteren onderuit op Wall Street en het Damrak volgt nu met ook ASML en ASMI

Takeaway ruikt weer een all time high

Eigenlijk is Flow Traders aan het zijwaartsen sinds die lucratieve dip deze winter. De koers kan wel weer wat marktherrie gebruiken

Héhé, B&S heeft de introductiekoers weer op het bord

Fagron en Pharming gingen gisteren blijkbaar ook te hard

Nou, heb ik nog best een aardig stukje gemaakt toch, terwijl er helemaal niks te vertellen is? Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.