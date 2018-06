Met AEX +3,6% dit jaar en -0,6% in dollars doen we het nog niet zo slecht. Dit is allemaal in dollars en u ziet: bearmarkets. En adviseerden niet alle huizen eind vorig jaar die dure Amerikaanse aandelen in te ruilen voor goedkopere...?

Equity ETF Returns, US vs. Emerging Markets... pic.twitter.com/IHDnlp7Has — Charlie Bilello (@charliebilello) 27 juni 2018

De futures openen nu lager, nadat Wall Street gisteren weg zakte. Het is weer het bekende liedje. Het is bovendien erg gemakkelijk om alles wat beweegt maar aan die handelsoorlog op te hangen. De dure dollar, die ook nu weer aantrekt, speelt bijvoorbeeld veel van bovenstaande landen parten.

En misschien gaan de beurzen gewoon uit van mindere economische tijden en op termijn ook lagere winsten, wie weet.

Asian shares flirt with nine-month low on mounting trade war fears https://t.co/4HhVliwmKU pic.twitter.com/csRu0NBvDe — Reuters Top News (@Reuters) 28 juni 2018

Verder ziet u voorbeurs niet zo heel veel beweging:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Er is veel, maar niet zo belangrijk nieuws:

Altice-dochter SFR gaat in Frankrijk samen met concurrent Orange 2,9 miljoen huishoudens en bedrijven aansluiten op glasvezel. Het is niet duidelijk hoeveel de aanleg van het netwerk gaat kosten.

Arcadis heeft in Sydney een opdracht gekregen bij de bouw van een snelweg. De onderneming gaat bij het bouwproject de rol van Independent Certifier op zich nemen. De financiële details van de deal zijn niet bekendgemaakt.

De rechter in Monaco heeft de zaak beëindigd die SBM Offshore had aangespannen tegen voormalig medewerker Jonathan Taylor. Dat blijkt uit stukken die onlangs openbaar zijn geworden, aldus het Financieele Dagblad (FD).

Albert Heijn lanceert donderdag een onlinedienst waarmee het consumenten meer inzicht geeft in de hoeveelheid suiker, vezels, vetten en andere voedingsstoffen die in gekochte producten zitten.

NIBC draagt Susi Zijderveld en Angelien Kemna voor als leden van de raad van commissarissen. De benoeming van de twee moet worden goedgekeurd in een bijzondere aandeelhoudersvergadering.

Esperite heeft opnieuw een investering gekregen van het European Select Growth Opportunities Fund (ESGO). Dat steekt 400.000 euro in het stamcelbedrijf. Het betreft de twintigste tranche van een aangekondigde investering.

Gastouderbureaus van het Lavide dreigen geen kinderopvang meer te mogen verzorgen in Amsterdam en Diemen. Dat schrijft De Telegraaf woensdag.

Apple en Samsung hebben een geschil over inbreuk op Apple-patenten geschikt. Wat de twee bedrijven overeen zijn gekomen is niet bekendgemaakt.

Analistenadvies:

KPN: naar €2,90 van €3,20 - Barclays

Unibail-Rodamco: naar €200 van €240 - Barclays

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is leuk gevuld met onder meer de zoveelste herziening van het Amerikaanse BBP KW1 cijfer, Duitse inflatie over juni en cijfers Nike. Eens zien ook wat de koers van Adidas doet vandaag met dat Duitse voetbalakkefietje. Verhip en wat doen de Duitse WK-shirts vandaag? Hebbedingetjes :-)

06:30 Nederland ondernemersvertrouwen

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen mei 0,7% MoM

08:00 Duitsland GfK consumentenvertrouwen jul 10,6

09:00 Spanje inflatie CPI jun

09:30 RELX BAVA

10:00 ECB economisch bulletin

11:00 Italië inflatie CPI jun 0,2% MoM

11:00 EU consumentenvertrouwen jun -0,5

12:00 EU top

14:00 Duitsland inflatie CPI jun 0,1% MoM

14:30 VS jobless claims

14:30 VS BBP Q1 2,2% QoQ

22:00 Nike Q1-cijfers

En dan nog even dit

Er is nog een agendapuntje vandaag.

From Brexit to the Balkans, this is what's on the agenda when EU leaders meet later https://t.co/SwcN6AYNzL pic.twitter.com/9xDdvtAi9s — Bloomberg (@business) 28 juni 2018

Niet alleen koersen, maar ook valuta van EM hebben een lastig jaartje:

EM crisis spreading to Asia. #India's Rupee hit fresh low vs the Dollar. pic.twitter.com/eB8L48idix — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 28 juni 2018

Het is allemaal even wat minder:

China's slowdown deepens as trade and debt curb drag on growth https://t.co/IINqDtElzr pic.twitter.com/kJDut8GUtO — Bloomberg (@business) 28 juni 2018

Bij ons liggen ze ook al niet zo lekker:

Financial stocks have tumbled for 13 straight days (the longest streak in history), and this was the worst day of the streak https://t.co/Mt4BrtpVQK pic.twitter.com/lZMU30UEgX — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 27 juni 2018

Wie lost het probleem van the last mile op?

Amazon wants to foster small independent delivery fleets https://t.co/r66VUyPLo6 pic.twitter.com/kSrN0Lnrfd — Reuters Top News (@Reuters) 28 juni 2018

Mannschaft, Merkel, Mercedes en DAX -4,0% in juni: Peak Germany?

