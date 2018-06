Over het grafiekje bij: Update 14:30 uur: Banken / Hij heeft geen ongelijk



Grafiekjes zijn zeer kwetsbaar voor manipulatie, net als alle statistieken. Getoond wordt een 10-jaars grafiek in USD, beginnend vlak voor de banken-crash van 2008 die de koers van ING met meer dan 90% deed dalen. En op dat moment stond €/$ op een ATH van 1,58 waarmee alleen al 27% underperformance is ingecalculeerd. Ik wil maar zeggen, met het startpunt van de grafiek bepaal je de uitkomst. Over bv. 5 jaar gezien doet ING, zelfs in USD, en zelfs na de daling, en ondanks de zeer lage waardering nu, het helemaal niet slecht tegenover die XLF..