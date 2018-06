Liveblog: KPN en Basic Fit

Update 09:25 uur: Spanje

De inflatie in Spanje trekt aan:

#Spain's #inflation level rises to 2.3% in June, highest since April last year. pic.twitter.com/mHL7omGdyZ — jeroen blokland (@jsblokland) 28 juni 2018

Update 09:15 uur: Emerging markets

Even een overzicht van de emerging markets:

Emerging markets under increasing pressure as trade war fears bite:



-Chinese stocks extend slide into bear market territory, now down 23% from January peak (-10% this month)

-Brazilian stocks also in a bear market

-Indian rupee at record low pic.twitter.com/UuYXnUiIGm — Jamie McGeever (@ReutersJamie) 28 juni 2018

Update 09:00 uur: Basic Fit

KBC over Basic Fit:

KBCS voegt #BasicFit toe aan de coverage met koopadvies en €35 koersdoel. De snelgroeiende fitnessketens scoort klanten aan de lopende band, groeit snel en toont geen tekenen van verzwakking. Meer groei, dus, stijgende marges en dito cash flows tot en met 2015 (minstens) pic.twitter.com/xutmXcESbH — Tom Simonts (@TSimonts) 28 juni 2018

Update 09:00 uur: Uber vs Lyft

De nummer twee van de markt haalt vers geld op:

The race toward IPO between two of the biggest names in the ride-hailing industry just got tighter. After completing another round of funding, Lyft is now valued at $15.1 billion – a quarter of its rival Uber. https://t.co/khu1EQ99Ih — CNBC (@CNBC) 28 juni 2018

Update 08:00 uur: Arcadis

Opdracht voor Arcadis:

Arcadis krijgt opdracht in Australië https://t.co/KjdpoUUMkO via @IEXnl — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 28 juni 2018

Update 08:00 uur: China

De Chinese yuan verliest in verder in waarde tegenover de dollar:

Update 08:00 uur: Argentinië

Gaat hard daar:

#Argentina’s stock market, #MERVAL, is down almost 9% today and more than 14% during the last 3 trading days! pic.twitter.com/6KtyS83lPA — jeroen blokland (@jsblokland) 27 juni 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen: