Slotcall: Wunderbar

Beetje late slotcall, maar ook wij keken naar Duitsland-Zuid-Korea :-)

Vandaag is zo'n dag dat beleggers zowaar president Donald Trump mogen bedanken? Hij slaat een iets gematigdere toon aan tegen China en de beurzen gaan weer (even) omhoog.

Wall Street gains after new U.S. plan for China investments https://t.co/maWVMtbqH1 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 27, 2018

De AEX sluit 0,9% hoger, na eerst -0,5% en deed het daarmee net iets minder dan de DAX en CAC die beiden 1% stijgen. De Amerikaanse beurzen bleven iets achter met winsten van 0,4% en 0,5% voor de Nasdaq en S&P 500.

De dollar stijgt 0,5% ten opzichte van de euro, terwijl het in de ochtend precies andersom was.

Rentes

De rentes op tienjaarsleningen dalen marktbreed. italië voorop, de rente ging met maar liefst 10 basispunten naar beneden. De vergoedingen op staatsleningen van de noordelijke eurolanden daalden in een minder rap tempo. De Duitse en Nederlandse tienjaarsrente ging met slechts 1 basispunt naar beneden.

Op naar het Damrak.

Royal Dutch Shell

Hoe vaak komt het voor dat Shell stijger van de dag is? Niet zo vaak. Het olie- en gasbedrijf stijgt vandaag met 2,5% en stuwt daarmee de AEX omhoog. De gehele sector ligt er zeer sterk bij. De oplopende olieprijs zou hier zomaar iets te maken mee kunnen hebben.

Arend Jan heeft vandaag nog een column geschreven over de olie-aandelen op het Damrak.

Galapagos

Galapagos stijgt vandaag 1% in lijn met de markt. Vanochtend werd bekend dat de onderneming gestart is met het testen van een artrosemedicijn. Hiermee verdient het biotechbedrijf 9 miljoen euro aan mijlpaalbetalingen.

Ahold Delhaize

Let eens op die prachtige opgaande trend in Ahold Delhaize. En de neergaande in Signify, dat eventjes opveert.

ASR

Zou de koers hierom dalen...?

Besi

Besi is tegenwoordig het flipperkastaandeel en ook vandaag was het weer raak. Vanochtend daalde het aandeel met meer dan 2%, vanmiddag stond het 2% in de plus om daarna de winst weer bijna te verspelen.

SBM Offshore

De topper binnen de Midkap is SBM Offshore dat net als Shell profiteert van de stijgende olieprijs. De olieplatformbouwer stijgt 3% en deze winst is meer dan welkom, want het aandeel staat nog altijd 10% lager dit jaar.

Flow Traders

Flow Traders was begin van de week het zonnetje van het Damrak. Het aandeel was een perfecte hedge tegen het koersgeweld afgelopen maandag, maar moet deze winst weer prijsgeven nu de spanningen op de beurs wat afnemen. De koers daalt 2,6%. Niettemin daalt de AEX VIX Index (volatiliteit) maar 3,6%.

Pharming

Pharming kan op zo'n dag als vandaag natuurlijk niet onbesproken blijven. Het aandeel weet de stijgende lijn weer op te pakken met een koerswinst van 2,3%. Nieuws is er echter niet te vinden over het biotechbedrijf.

Fagron

Het aandeel dat u vandaag in portefeuille moest hebben is Fagron. Het aandeel is de stijger van de dag met een winst van 4,8% na een adviesverhoging van KBC. De bank zette het bedrijf op een koop.

Euro, goud, bitcoin, olie en rentes

Euro: 1,1603

Goud: $1254

Bitcoin: $6120

Olie: $72,61 en $77,84 (Brent)

Koersen op IEXONE

Onderstaand vindt u op IEXONE de koersen van uw favoriete aandelen.

De dag van morgen: 28 juni