Over Shell, Fugro, SBMO en Brunel

Wel op de dag af, niet helemaal op de datum: het is deze week vier jaar geleden dat de olieprijzen piekten, voor ze... #inderdaad

Ik vergeet dit nooit, omdat ik juist die week tegen mijn collega's verzuchtte of het nog zin had om iedere dag in onze marktoverzichten olie mee te nemem. De prijzen deden daarvoor jarenlang niks, niemand keek er naar, of had het er over. U begrijpt nu waarom wij goud nog iedere dag noemen :-)

U ziet het, intussen heeft olie een groot deel van de verliezen weggepoetst. Dat geldt ook voor onze oliewaarden. Ik neem Royal Dutch Shell, Fugro, SBM Offshore en Brunel. Vopak is andere business en Boskalis en Arcadis hebben er meer zijdelings mee te maken, om het even lelijk te zeggen.

Overbodig om op te merken dat SBM Offshore al zo'n beetje sinds Christopher Columbus voet aan wal zette in de Amerika;'s wordt achtervolgd door dat Braziliaanse omkoopschandaal. Een taart voor degenen die precies de discount kan uitrekenen die deze affaire oplevert voor het aandeel.

Goed, eerst die (herbelegde) aandelen versus Brent in euro's in de afgelopen vier jaar.

En sinds olie in januari 2016 bodemde.

Eind goed, al goed

Eind goed al goed? Voor Royal Dutch Shell misschien wel - de koers staat weer op het niveau van 2014 - maar Fugro en Brunel ploeteren nog steeds. SBM Offshore doet dat eigenlijk al tien jaar. Hoe dan ook, de concerns gingen bij hun 2017 rapportages allemaal wel uit van betere tijden.

De analistenschattingen voor de komende jaren zien er ook prima uit - vind overigens maar eens aandeel waarbij dit niet zo is - ofwel, koop ze nou maar gewoon, of houd ze als u ze hebt. Komt wel goed. Ja, was het maar zo gemakkelijk. Helaas, het verhaal wordt wat langer dan dit. Veel langer zelfs.

Van vorig week uit Financial Times, een plaatje waar ik even op zat te kauwen:

Bij dit staatje moest ik onmiddelijk aan Fugro, SBM Offshore en Brunel denken. Ondanks olieprijsherstel worden de komende jaren weliswaar meer investeringen verwacht, maar die gaan niet in de buurt komen van die van 2013 en 2014. Dat waren juist de gouden jaren van vooral Fugro en Brunel.

Mijn advies aan u is om daarom de oude toppen van vooral Fugro (€63,68), maar ook Brunel (€26,14) en SBM Offshore (€30,93) even uit uw hoofd te zetten. Gebruik het niet al een soort van koersdoel ergens in uw achterhoofd. Straks wordt u nog zo'n Aegon belegger die op die €55,83 uit 1999 wacht.

Of wat dacht u van AEX 703,18 uit 2000? Het zijn nu gewoon andere tijden, andere markten en andere cijfers. Zulke oude all time highs kunnen uw blik en beoordelingsvermogen vertroebelen. Fugro, SBMO en Brunel hebben zeker hun oude contacten nog, maar dat betekent nog geen nieuwe business.

Royal Dutch Shell

Hoogste tijd voor de analistenschattingen voor de H1-cijfers, want dat rondje zit er aan te komen en langer. Vandaag gaat het in de andere en op social media weer over #dividendbelasting. Daar oordeelt u zelf maar over, want hier op IEX houden we het lekker bij het aandeel.

Hier ziet u de schattingen voor de komende jaren, ik kijk vooral naar omzet en winst per aandeel. Inderdaad, 2018 belooft een feestelijk jaar te worden gelet op de achterliggende ellende. Daarna lijkt de koek wel een beetje op. Dus of er nog veel upside is vanaf de huidige koersen net onder €30...?

Voor de koers ziet u alleen niet in Shell. U beurt nu 5,4% dividendrendement en misschien mag u in de komende jaren weer eens op dividendverhogingen hopen. Dat woord is nog niet gevallen bij Olies. Nog één ding, het aandeel is ook niet meer zo duur tegen nu 12 keer de verwacht winst.

Fugro

Over naar Fugro en helaas, net als bij SBM Offshore en Brunel heb ik alleen de schattingen voor het hele jaar. Ik geef ze toch maar, als is het maar omdat dit jaar op winst wordt gerekend. dat is al heel wat na al die verliezen.

Voor de komende jaren ziet het er helemaal spectaculair uit. En dat rijmt ook nog met dat FT-plaatje. Wellicht dat Fugro inderdaad de omzetten van weleer niet meer gaat halen, maar - mean & lean als het bedrijf is geworden in de malaise - kan ze daar wellicht wel veel hogere marges en winst uit halen.

Dat is in ieder geval waar deze schattingen op duiden met bescheiden omzet-, maar explosieve winstgroei. Voor u op de koopknop gaat staan dansen, er staat wel 17% netto-short uit bij Fugro. Laat ik zeggen dat dit partijen zijn die denken dat Fugro deze cijfers niet in de boeken gaat krijgen.

Sterker, blijkbaar wordt er her en der toch nog op gerekend dat Fugro met een emissie moet komen?

SBM Offshore

Stiekem vind ik SBM Offshore al járen een lastig aandeel. Sinds die Braziliaanse omkoopschandaal eind 2013 losbarstte, is er geen zinnige rekensom of beleggingspropositie meer te maken. Ieder keer weer zijn er nieuwe feiten, nieuwe boetes, die weer worden ingehaald door nog nieuwere feiten en boetes.

Er wordt gerekend - en dat is ook wel ingeprijsd - op een boete van iets van $250 miljoen, maar zekerheid is er niet. En dan kunnen de prestaties en verwachtingen van en voor het bedrijf nog zo goed zijn, die donkere wolk hangt er nog altijd.

En of die verwachtingen goed zijn. Operationeel denken de analisten aan een fraaie omzet- en vooral winstgroei in de komende jaren. Tegen 15,4 keer de verwachte winst (da's eigenlijk best prijzig) en bij 1,6% dividendrendement is het aandeel nu op het Damrak af te halen. Netto-short is 2,8%.

Brunel

Van de oliewaarden gaf Brunel begin dit jaar misschien nog wel de meest optmistische outlook af. Eens zien of dat bij de H!-cijfers al een beetje wordt waargemaakt en hoe de outlook dan is.

Kijk, ook bij Brunel verwachten de analisten mooie omzetgroei - zeker niet spectaculair - en nog hogere winstgroei. Het aandeel doet nu 28 keer de verwachte winst en 1% dividendrendement, dus er moet bij die H1's als het kan wel even wat boter bij de vis. Er zijn geen grote shorts.

Resumerend, van al deze aandelen lijkt Olies de zaak weer het beste op de rails te hebben. Misschien wordt het weer zo'n lekker ingedut aandeel zo rond €30, waar u heerlijk dividend beurt. Vooral Brunel, maar zeker ook SBMO en Fugro zijn mean & lean genoeg om te profiteren van herstel.

Dat moet er dan wel komen. En beren op de weg zijn er genoeg te verzinnen. De olieprijs die weer in elkaar kukelt, handelsoorlog, recessie, doorbraak duurzame energie en verzint u zelf nog maar een paar. Grootste risico voor SBMO is een dikke Braziliaanse tegenvaller en bij Fugro een emissie.