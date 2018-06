TA: Krachtig herstel

De Europese beurzen wisten gisteren na een zwak begin sterk te herstellen. Indien het herstel doorzet, zal de neerwaartse uitbraak uit de hoofd-schouderformatie van de AEX-index kunnen worden geneutraliseerd.

AEX-index

De Nederlandse beurs laat al weken een correctief koersverloop zien na de stijging van april en mei. Tijdens een correctieve fase zien we vaak forse koersuitslagen in beide richtingen zonder dat er sprake is van een duidelijke trend.

Met de daling vanaf de top van mei rond 572 punten heeft de AEX-index nu vrijwel exact 50% van de stijging vanaf eind maart gecorrigeerd. Binnen de technische analyse kunnen we dan spreken van een normale correctie.

Voorlopig gaan we ervan uit dat het neutrale koersverloop nog even kan worden voortgezet en dat we rekenig moeten blijven houden met forse uitslagen. Op de lange termijn handhaven we echter nog altijd onze positieve visie en verwachten we dat uiteindelijk weerstand 572,84 zal worden uitgenomen en de index hogere koersniveaus kan gaan opzoeken.

Opwaarts potentieel olie

De recent gemaakte afspraken van de OPEC om de productie weer op te voeren hebben een positief effect gehad op de olieprijs. Binnen enkele dagen is de olieprijs ruim 4 dollar opgelopen en nadert de koers nu het recente hoogtepunt van mei rond $72,90.

Het lange termijn technische beeld van de olieprijs (Light Sweet Crude Oil) blijft positief. Vanaf medio 2017 is een stijgende trend zichtbaar. Begin dit jaar wist de index boven de oude top van 2015 te breken, waarmee de stijgende trend werd bevestigd en ruimte kreeg om verder op te lopen.

Het volgende koersdoel ligt voor Light Sweet Crude Oil op ongeveer $114,00. Hier liggen enkele oude toppen die tussen 2010 en 2015 zijn gevormd en nu het eerste richtpunt zijn. Dit betekent dat de olieprijs vanaf het huidige niveau nog flink wat opwaarts potentieel heeft.

Royal Dutch Shell

Oliemaatschappijen profiteren van een hogere olieprijs. Ook het Brits-Nederlandse concern Royal Dutch Shell plukt de vruchten van een stijgende koers van olie. Royal Dutch Shell heeft hierdoor tussen maart en medio mei een flinke stijging laten zien.

Het aandeel is de afgelopen weken wat stilgevallen, maar van een serieuze correctie is geen sprake geweest. Het aandeel beweegt sinds eind mei per saldo zijwaarts boven steun €28,51. Vanaf dit niveau lijkt nu een nieuw opleving te worden ingezet. Eerste koersdoel ligt op de weerstand van een aantal oude toppen rond €31,60.

Zwaargewicht

Royal Dutch Shell is het aandeel binnen de AEX-index met de grootste weging. Dit houdt in dat de koersuitslagen van het aandeel een grote invloed hebben op de koersbewegingen van de AEX-index. Royal Dutch Shell was daardoor voor een groot deel verantwoordelijk voor de stijging van de AEX-index van april en mei.

Als Royal Dutch Shell, geholpen door een stijging van de olieprijs, opnieuw opwaarts kan draaien, zal dit een positieve impuls aan de AEX-index geven. Op lange termijn beweegt het aandeel nog net onder de zware weerstand €31,60. Zoals op de grafiek hieronder goed is te zien, heeft het aandeel al tweemaal eerder het hoofd gestoten aan deze weerstand.

Wanneer Royal Dutch Shell deze keer de weerstand wel weet te breken (driemaal is scheepsrecht?) zal er flink wat opwaarts potentieel vrijkomen. De Nederlandse beurs zal dan ook een nieuwe impuls krijgen. De AEX-index profiteert dan indirect ook van de stijgende olieprijs.