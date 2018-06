Fondsenrondje: Verder omlaag

De beurs weet maar niet te herstellen van de klap van afgelopen maandag. De AEX opende nog licht in de plus, maar in de loop van de ochtend zakte de Amsterdamse hoofdindex steeds verder weg. De DAX en CAC40 doen het een stukje slechter met een verlies van 1,0% en 0,7%.

Marktoverzicht

Alle Europese indices gaan naar beneden. Het VK weet het verlies te beperken tot 0,1%, terwijl de Italiaanse beurs het moet ontgelden met een verlies van meer dan 1%.

Amerikaanse futures: De Nasdaq 100 en S&P 500 staan 1,1% en 0,7% in het rood. De Dow Jones staat 0,8% lager.

EUR/USD: De euro wordt iets zwakker en noteert 1,1649.

De grondstoffen: Goud en zilver dalen 0,2% en 0,6%. Olie staat met 0,3% licht in de plus.

De rentes op tienjaars staatsobligaties dalen 2 tot 4 basispunten.

Damrak

Met name cylische aandelen moeten het ontgelden. De defensieve fondsen zorgen ervoor dat de verliezen op het Damrak beperkt blijven.

Royal Dutch Shell is koploper binnen de AEX met een winst van 0,4%. Nieuws is er niet, maar de gehele sector ligt er sterk bij.

Galapagos staat 0,5% in de min, ondanks het nieuws dat het biotechbedrijf een studie start naar de werking van een artrosemedicijn.

NN Group is hekkensluiter binnen de hoofdfondsen met een verlies van 2,5%. De gehele sector ligt er beroerd bij. ASR zakt ook bijna 1,7%.

Takeaway is de topper binnen de AMX met een stijging van slechts 0,4%. De omzet is laag en belangrijk nieuws is er niet.

Air France-KLM daalt een procentje. Volgens de Telegraaf willen zij de strijd aan gaan met de prijsvechters in de markt.

De bodembel heeft bij Besi nog niet geluid. Het aandeel zakt vandaag ook weer 2%.

Fagron speert met 4,5% omhoog na een adviesverhoging van KBC. Het advies gaat van hold naar buy.

Adyen noteerde weer eventjes boven de €500, maar zakte later weer terug naar €481. Het aandeel kreeg een koopadvies met koersdoel €590 van Berenberg.

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze gratis koersenbak.