Het is rustig voorbeurs, geen bijzonderheden. geen triggers, maar ook nergens herrie in de tent. In een notendop:

-Most Asian stocks ?

-Chinese stocks stabilize after bear market

-Dollar, Treasury yields steady

-Oil above $70https://t.co/qkZFbqvimC pic.twitter.com/veVQwZplYA — Bloomberg (@business) 27 juni 2018

Is dit inderdaad...? Zie die Chinese bearmarket, het land lijkt tot dusverre het meeste last van de handelsoorlog te hebben. Iemand bijvoorbeeld enig idee wat een beetje Harley-Davidson vandaag in Beijing doet? De koersen doen nu in ieder geval niet veel. De AEX future staat er nog aardig op.

#China's #yuan weakens further against the #USD, now down more than 5% since April. It looks like China has opted for currency weakening to offset #TradeWars pic.twitter.com/FMYSu4lWo0 — jeroen blokland (@jsblokland) 27 juni 2018

Verder?

Wall Street geeft de winst van gisteren al weer weg.

Azië kleurt ook rood en de dollar daalt ietsje.

De rentes doen amper iets.

West-Texas Light Intermediate (WTI) staat weer boven $70, misschien is dat nog wel het meest opvallende wapenfeit nu.

Kortom, het blijft allemaal een beetje miezerig na die afstraffing maandag:



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws, er is nog wel wat te doen. Galapagos begint iets nieuws en wordt Vivat weer Nederlands? Foei ABN Amro en wat ziet Accor toch in Air-France-KLM (wat in ieder geval ik niet zie):

Galapagos begint samen met partner Servier een studie naar de werking van een artrosemedicijn. Dat levert het in bedrijf een mijlpaalbetaling van €9 miljoen op. Daar maakt Galapagos aanspraak op zodra de eerste patiënt het middel krijgt toegediend.

Drie potentiële kopers hebben zich gemeld bij De Nederlandsche Bank (DNB) en bij de Chinese aandeelhouder Anbang inzake een overname van verzekeraar Vivat. Naar verluidt gaat het om de Duitse verzekeraar Allianz, Aegon en ASR.

ABN Amro heeft signalen van witwassen door omstreden klanten genegeerd. Het gaat om klanten waar Mossack Fonseca, het juridisch adviesbureau dat het middelpunt vormde van de Panama Papers, geen zaken meer mee wilden doen.

De warrants van RoodMicrotec zijn uitoefenbaar van maandag 2 juli tot en met vrijdag 6 juli. Deze uitoefenperiode is de voorlaatste gelegenheid. De laatste mogelijkheid volgt in december. Het betreft warrants met een uitoefenprijs van €0,21.

Accor heeft nog altijd interesse in een belang in Air France-KLM. Het Franse bedrijf zoekt echter partners voor de investering, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van bronnen rond Accor.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft eind maart een belang genomen in handelsplatform NPEX door een lening om te zetten in aandelen. De overheid heeft nu een belang van ongeveer 20% in de aandelenbeurs.

De Amerikaanse economie kan tegen een stootje. Dat concludeert kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) in een rapport, waarin het kredietoordeel over de Verenigde Staten niet wordt bijgesteld.

Analistenadvies en zo dan, deze mag er zijn:

Adyen: start met buy en €590 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts, bij Besi lopen ze per saldo niet verder op:



De agenda kent een paar aardige Amerikaanse cijfers - handelsbalans - maar ook niet meer dan dat:

10:00 Italië consumentenvertrouwen jun 113,0

10:00 EU M3 geldhoeveelheid

12:00 Italië inflatie PPI mei

14:30 VS orders duurzame goederen mei -0,9%

14:30 VS handelsbalans goederen mei

14:30 VS groothandelsvoorraden

16:00 VS pending home sales mei 1,0%

16:30 VS weekrapport olievoorraden

En daEn dan nog even dit

Genoteerd in Amsterdam:

Exclusive: Ackman makes fresh layoffs at Pershing Square hedge fund https://t.co/RDrreYvQdp pic.twitter.com/1SyIzX6iS3 — Reuters Top News (@Reuters) 27 juni 2018

Olie is de meest poltieke asset?

U.S. pushes allies to halt Iran oil imports, waivers unlikely https://t.co/Dqtpaorx2u pic.twitter.com/Euj8Xc5HkH — Reuters Top News (@Reuters) 27 juni 2018

Het is duidelijk wie het meeste last heeft van de handelsoorlog:

China’s other main market, based in Shenzhen, has been in bear-market territory since February https://t.co/D3DXsXP4Lm — The Wall Street Journal (@WSJ) 27 juni 2018

Bonussen. Bij Deutsche Bank.

Deutsche Bank's staff morale is steadying as the lender boosts bonuses https://t.co/aTQW46RkUW pic.twitter.com/ZARwyKqzNW — Bloomberg (@business) 27 juni 2018

Huh?

Millennials favour shares and bitcoin over home ownership https://t.co/q3pP1kpwsw — Financial Times (@FT) 27 juni 2018

Jaja:

While iconic brands feel the tariff pain, corporate America braces for more https://t.co/mdyn69MKzk pic.twitter.com/MKVrtfMCQG — Bloomberg (@business) 27 juni 2018

Hoeveel krachs en bearmarkets zijn er wel niet voorspeld sinds maart 2009? Geen dag zonder. Allemaal mis. Tot dusverre.

Hedge fund managers see an echo of past crashes in markets https://t.co/bw6ACW9nDC pic.twitter.com/GyC5DPGC8M — Bloomberg (@business) 27 juni 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.