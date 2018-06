Liveblog: GLPG en Heijmans

Update 14:30 uur: Macro's VS

De orders duurzame goederen uit de VS zijn minder slecht dan verwacht:

US Durable Goods Orders May Prelim: -0.6% (est -1.0% prev R -1.0%)

US Durable Ex Trans May Prelim: -0.3% (est 0.5% prev R 1.9%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 27 juni 2018

Update 14:20 uur: T-Mobile US

De CEO van T-Mobile US vertrekt richting Washington:

T-Mobile CEO John Legere heads to Washington to try to promote his deal with Sprint https://t.co/LWK4dgwvPk pic.twitter.com/0rimUTbcVp — Bloomberg (@business) 27 juni 2018

Update 14:00 uur: AEX

De AEX en de Amerikaanse futures ineens hard omhoog en mogelijk is dat door de uitspraken van President Trump:

Loopt hierdoor de #AEX 3 punten op? Amerikaanse futures lopen ook ineens scherp op nadat President Trump wat roept: pic.twitter.com/kkyzdM8CiH — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 27 juni 2018

Duitse autofabrikanten zijn ook weer in trek ineens:

Update 13:35 uur: Baidu

Baidu kondigt een aandeleninkoopprogramma aan van $1 miljard:

Baidu approves a share buyback of up to $1 billion https://t.co/6xNDCPkz7T pic.twitter.com/vM47h3XGOx — Bloomberg (@business) 27 juni 2018

Update 13:30 uur: ForFarmers

Zou dat effect hebben voor ForFarmers is het eerste waar we aan dachten:

Koeienboeren stappen vanwege mestwetgeving over op lucratieve melkgeiten. pic.twitter.com/a1YIZlQhic — Gert van Harskamp (@GertvanHarskamp) 27 juni 2018

En nog even deskundig commentaar van de zoon van een boer:

Nee, dat maakt niet uit. Geiten moeten ook eerst gevoerd worden voor ze melk geven.

Update 13:10 uur: Heijmans

Flinke opdracht voor Heijmans:

Heijmans krijgt klus uitbreiding A1 en dat levert 127,3 miljoen euro op: https://t.co/MhhCrmKQhs via @IEXnl — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 27 juni 2018

Update 12:00 uur: Bank of England

Voor de liefhebbers:

?? Bank of England is warning about market havoc after Brexit. Mark Carney explains why https://t.co/xRHSVSvNSo https://t.co/XAVJVxiecp — Bloomberg Economics (@economics) 27 juni 2018

Update 11:55 uur: MSCI Emerging Markets

Gaat niet zo best met de emerging markets index. Dollar-effectje?

Voor wie behalve in gewone wereldindex ook in emerging markets tracker zit voor wat extra beweging. Die hebt u, maar wel omlaag. In dollars staat MSCI EM Index -17,5% onder top en bearmarket dreigt. In euro's -10% pic.twitter.com/MtHqsOMnw1 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 27 juni 2018

Update 11:45 uur: SAS

De Noorse staat heeft na 72 jaar het belang in de Scandinavische luchtvaartmaatschappij verkocht:

Noorse overheid verkoopt belang in luchtvaartmaatschappij SAS https://t.co/hStLo8bW27 — NUeconomie (@nuzakelijk) 27 juni 2018

Update 11:40 uur: Tesla

Zo, deze is raak :-)

Dude you can't even deliver cars people ordered 2 years ago https://t.co/MyyQHRmP08 — Hipster (@Hipster_Trader) 26 juni 2018

Update 11:40 uur: S&P 500

Ze hadden ook gewoon afgelopen maanden met vakantie kunnen gaan en de couponnetjes knippen, want de S&P 500 staat weer op het zelfde niveau als begin dit jaar:

Congrats! We're halfway through 2018 and the S&P 500 has gone nowhere pic.twitter.com/rQTtwZ8Jfx — Julie VerHage (@julieverhage) 26 juni 2018

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/p13iut2etZ — The Wall Street Journal (@WSJ) 27 juni 2018

Update 11:30 uur: Brunel

Tja, een goede verklaring waarom Brunel zo laag staat is lastig te geven, dus deze dan maar:

Zijn er één of meerdere verkopers actief bij #Brunel sinds gisterenmiddag? Zie het volume: pic.twitter.com/7pJdwg4RcU — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 27 juni 2018

Update 10:55 uur: Deutsche Bank

Deutsche Bank weer eens de sigaar en het aandeel noteert alweer op een nieuwe low.

Oops! Deutsche Bank shares drop by almost 4%, below 9€ for the first time since the 1980s as fears of a credit crisis doing the rounds. Deutsche Bank is 44% down YTD, worst performer in the Stoxx 600 Banks Index, which is down 14% since the start of the year. pic.twitter.com/GlpwaJUYOe — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 27 juni 2018

€8,76 vandaag, #DeutscheBank noteert weer jaren tachtig standen. Steun op Stunde Null zullen we maar zeggen. Gelukkig gaan de bonussen wel weer omhoog?! #toll https://t.co/79BwwdDGrx pic.twitter.com/KJpUnkqbsV — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 27 juni 2018

Update 10:50 uur: BNR

Collega Arend Jan Kamp zit zometeen live bij BNR en gaat het hebben over...

Update 10:45 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Envipco, een vooraanstaande internationale onderneming op het gebied van recyclingsystemen en statiegeldautomaten, viert de notering op Euronext Amsterdam (ticker symbol: ENVI) met een gongslag door Gool Santchurn, CEO van Envipco. https://t.co/QcN1dpOL8e pic.twitter.com/xyVrFhcTo4 — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 27 juni 2018

Update 10:45 uur: Eurocommercial

De koers in Brussel loopt ook sinds vandaag:

Eurocommercial Properties heeft sinds vandaag een beursnotering in Brussel: meer zichtbaarheid bij Belgische belegger nu 11% van portefeuille in België zit. https://t.co/4qhOLcP0wD — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 27 juni 2018

First trading day in Brussels for Eurocommercial Properties, owner a.o. of the Woluwe Shopping Center #duallisting pic.twitter.com/nBhLpJ2y6Y — Euronext Brussels ???? (@euronext_be) 27 juni 2018

Update 10:00 uur: Tussendoortje

Deze is wel heel leuk gevonden :-)

GREEK BOND MARKET EYES ROSIER FUTURE AFTER S&P RATING UPGRADE pic.twitter.com/BwNVG8COuP — Russian Market (@russian_market) 27 juni 2018

Update 09:50 uur: Air France-KLM

Air France-KLM wil de aanval openen op de budgetmaatschappijen. Ik ben benieuwd wanneer de eerste stakingen van Franse piloten er weer aankomt...

Air France-KLM mikt op budgetvluchten. Het bestuur van Air France KLM wil werk maken van budgetvluchten. Eén geïntegreerde prijsvechter voor Europa en één voor ver weg zouden Ryanair, easyJet, Vueling, Norwegian en Eurowings keihard moeten aanpakken. https://t.co/waIN9PaNgQ — Robert Swankhuizen President NVLT (@RJSwankhuizen) 27 juni 2018

Update 09:00 uur: SBM Offshore

Michel Aupers over de toeleveranciers aan de oliesector:

In the mean time #SBMO (#AEX) is Still not in position to participate in tenders in Brazil, the most Important #FPSO market in the world...yesterday competitor #Modec reached first oil on a brand new system... pic.twitter.com/U7FDgM2hSf — Michel Aupers (@MichelAupers) 27 juni 2018

Update 08:30 uur: Pershing Square

Bij Pershing Square gaan er wat mensen uit:

EXCLUSIVE: Billionaire hedge fund manager William Ackman has made a second round of staff cuts and laid off three investor relations team members - sources https://t.co/t7YG2vaA6a via @sveaherbst pic.twitter.com/5nUdkoqX3j — Reuters Business (@ReutersBiz) 27 juni 2018

Update 08:30 uur: Azië

In Azië hadden we toch een wat lastigere handel en minnen op de borden:

China's shares slump as trade concerns linger, while stocks elsewhere in Asia struggle for direction https://t.co/hDuU3Z6yhl pic.twitter.com/3NsfBG5JG4 — Bloomberg (@business) 27 juni 2018

Update 08:00 uur: Galapagos

Tom Simonts van KBC met een nieuwtje over Galapagos:

#Servier en #Galapagos starten wereldwijde #ROCCELLA Fase 2 klinische studie op met S201086/GLPG1972 bij patiënten met knie-artrose. dat levert €9m mijlpaalbetaling vanaf de eerste dosering . Primaire doel: werkzaamheid aantonen van ten minste één dosis in vgl met placebo pic.twitter.com/vVA2J2YIy7 — Tom Simonts (@TSimonts) 27 juni 2018

Update 08:00 uur: Yuan

Chinese munt daalt verder en verder tegenover de dollar:

#China's #yuan weakens further against the #USD, now down more than 5% since April. It looks like China has opted for currency weakening to offset #TradeWars pic.twitter.com/FMYSu4lWo0 — jeroen blokland (@jsblokland) 27 juni 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen: