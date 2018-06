Update 09:00 uur: SBM Offshore

Michel Aupers over de toeleveranciers aan de oliesector:

In the mean time #SBMO (#AEX) is Still not in position to participate in tenders in Brazil, the most Important #FPSO market in the world...yesterday competitor #Modec reached first oil on a brand new system... pic.twitter.com/U7FDgM2hSf — Michel Aupers (@MichelAupers) 27 juni 2018

Update 08:30 uur: Pershing Square

Bij Pershing Square gaan er wat mensen uit:

EXCLUSIVE: Billionaire hedge fund manager William Ackman has made a second round of staff cuts and laid off three investor relations team members - sources https://t.co/t7YG2vaA6a via @sveaherbst pic.twitter.com/5nUdkoqX3j — Reuters Business (@ReutersBiz) 27 juni 2018

Update 08:30 uur: Azië

In Azië hadden we toch een wat lastigere handel en minnen op de borden:

China's shares slump as trade concerns linger, while stocks elsewhere in Asia struggle for direction https://t.co/hDuU3Z6yhl pic.twitter.com/3NsfBG5JG4 — Bloomberg (@business) 27 juni 2018

Update 08:00 uur: Galapagos

Tom Simonts van KBC met een nieuwtje over Galapagos:

#Servier en #Galapagos starten wereldwijde #ROCCELLA Fase 2 klinische studie op met S201086/GLPG1972 bij patiënten met knie-artrose. dat levert €9m mijlpaalbetaling vanaf de eerste dosering . Primaire doel: werkzaamheid aantonen van ten minste één dosis in vgl met placebo pic.twitter.com/vVA2J2YIy7 — Tom Simonts (@TSimonts) 27 juni 2018

Update 08:00 uur: Yuan

Chinese munt daalt verder en verder tegenover de dollar:

#China's #yuan weakens further against the #USD, now down more than 5% since April. It looks like China has opted for currency weakening to offset #TradeWars pic.twitter.com/FMYSu4lWo0 — jeroen blokland (@jsblokland) 27 juni 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen: