TA: Handelsoorlog of blufpoker? Buy the dips?

Volgens veel gezaghebbende analisten en economen zou een escalatie van het handelsconflict de wereldeconomie versneld in een recessie kunnen drijven. Wereldwijd zijn aandelenkoersen dan ook hard gedaald, onder andere uit angst voor een verdere verharding van het conflict.

Trump kondigde vorige week nieuwe importtarieven aan en China sloeg terug met invoertarieven op een aantal Amerikaanse goederen. Kortom, de vlam lijkt in de pan te slaan, met dalende aandelenmarkten tot gevolg.

Ik vraag me overigens af of mijn ‘Buy The Dip’ scenario nu van stal gehaald kan worden, want al jarenlang biedt elke grote aandelencorrectie een nieuwe koopkans. Hieronder geef ik mijn overwegingen weer voor een koopstrategie.

Wordt de soep wel zo heet gegeten?

In mijn achterhoofd spookt al een tijdje een alternatief scenario rond, namelijk dat Trump blufpokert op het scherpst van de snede.

Hij heeft de afgelopen twee jaar al een paar keer een grote mond opgezet in andere conflicten, maar dit dreigement telkens steeds gebruikt als een onderdeel van zijn eigen strategie.

Met zijn snoeiharde politieke uitspraken verschaft de Amerikaanse president zich steeds een onderhandelingsbod dat de tegenpartij can't refuse.

Voorbeeld 1

In september vorig jaar dreigde Trump met de 'totale vernietiging' van Noord-Korea als het land de VS zou bedreigen. De Amerikaanse president zei dat tijdens een toespraak bij de Verenigde Naties. Trump riep verder de andere leden van de VN op om het regime van Kim Jong-Un te isoleren tot dit land zijn vijandige houding veranderde. Over Kim Young-Un zelf zei Trump dat ‘rocket man’ op zelfmoordmissie was.



Het is uiteindelijk iets anders verlopen, zoals we inmiddels weten. Of Kim met de rug tegen de muur stond, weten we niet, maar wat tot een paar weken geleden als vrijwel onmogelijk werd gehouden, geschiedde toch. De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben elkaar begin juni de hand geschud. Bovendien eindigde de ontmoeting met een overeenkomst.

Wereldwijde heeft dit geleid tot een tsunami aan media-aandacht, die zijn weerga niet kent. Of je voor Trump bent of tegen hem, vriend en vijand beaamden dat de Amerikaanse president als morele winnaar uit de strijd is gekomen.

Voorbeeld 2

In de afgelopen maanden werd, in de migrantendiscussie, voortdurend het zerotolerancebeleid door Trump’s regering gepredikt. Daarbij zouden illegale migranten die voet op Amerikaanse grond zetten als criminelen beschouwd worden.

Als gevolg hiervan werden kinderen van hun ouders gescheiden. Dit laatste leidde wereldwijd tot een golf van verontwaardiging, ook binnen de Republikeinse partij.



Kort daarna heeft Amerikaanse president echter een decreet ondertekend waarin een einde werd gemaakt aan het scheiden van kinderen en hun ouders bij de Amerikaanse grens. Met het nieuwe decreet bleef wel het zerotolerancebeleid kracht, maar kunnen gezinsleden samenblijven terwijl ze op hun immigratieprocedures wachten.

Hiermee werd dus het zerotolerancebeleid bekrachtigd en werd zijn keiharde vreemdelingenbeleid gevalideerd. Niemand sprak er meer over, want in de media ging het alleen over het feit dat kinderen van hun ouders gescheiden zouden worden.

Ik zie ook hier dat de Amerikaanse president als morele winnaar uit de strijd is gekomen.



Donald Trump staat bekend als een sluwe vos. Wie weet doet hij dit alles met voorbedachte rade. Als we deze lijn doortrekken, dan verschaft de Amerikaanse president zich in het jongste handelsconflict een prima onderhandelingspositie.

Met zijn dreigement om de handelsoorlog met China nog verder te laten escaleren, door nieuwe beperkingen in te voeren op Chinese investeringen in Amerikaanse technologiebedrijven, zet Trump het conflict op scherp. Maar strategisch bezien heeft hij zich hiermee een prima positie verschaft aan de onderhandelingstafel.

Uptrends intact

Hoe je het ook wendt of keert, de reeks dalende aandelenkoersen hebben wereldwijd niet tot een bearmarkt geleid. Daarvoor waren de winstnemingen te bescheiden. ‘Buy The Dips?', want al jarenlang biedt elke grote correctie een nieuwe koopkans.

Puur technisch bezien, dat is uiteindelijk mijn vak, zijn de lange termijn uptrends nergens geschonden.

Ik begin hieronder met de AEX-index, waar we in de afgelopen dagen naar de onderkant van het stijgende trendkanaal zijn gezakt. Niets meer en niets minder. Verder bekijk ik enkele Europese beurzen en Wall Street. Alles vanuit een lange termijn perspectief.

Nederlandse beurs

De AEX-index consolideert binnen de stijgende trend. De trend is per saldo nog steeds opwaarts gericht, maar het ontbreekt dit jaar aan kracht.

Van belang is dat de AEX-index zich binnen het lange stijgende trendkanaal weet te handhaven. De hogere bodems sinds 2016 wijzen nog steeds op aanhoudende vraag.

Voor een hervatting van de stijgende trend dient de AEX-index boven de laatste top te breken, die ligt op 572,81 punten (gevormd op 26 januari).





Duitse beurs

De DAX index in Frankfurt vormt een lagere top. Maar de langere stijgende trend is intact. We zien wel dat de lagere top verkoopdruk signaleert.

Bij een daling onder de steun van 11.868,84 punten (gevormd op 1 september 2017) zou een verdere verzwakking optreden.

Weerstand ligt rond 13.596,89 punten (gevormd op 26 januari).

Europese beursgemiddelde

De Euro Stoxx 50 index, vormt eveneens een eerste lagere top, die verkoopdruk signaleert. Het technische plaatje stagneert hiermee iets, binnen de uptrend.

Bij een daling onder de steun van 3.214,31 punten (gevormd op 10 februari 2017) zou een verdere verzwakking optreden.

Weerstand ligt rond 3.836,28 punten (gevormd op 17 april 2015).

Wall Street: Dow Jones

De trend van de Dow Jones index blijft ondanks de huidige consolidatie nog steeds opwaarts gericht. De hogere bodems wijzen nog steeds op aanhoudende vraag.

De steun ligt rond 23.251,11 punten (gevormd op 25 oktober 2017).

Slaagt de Dow Jones-index erin om boven de top van 26 januari rond 26.616,71 te breken, dan kan de stijgende trend worden hervat en komt er ruimte vrij voor een verdere koersstijging richting 29.000-30.000 punten.

Wall Street: S&P500

De S&P 500 index stabiliseert wat, maar binnen de opwaartse trend. De hogere koersbodems signaleren nog steeds kopers op Wall Street.

De huidige adempauze is vooralsnog slechts een tijdelijke onderbreking is van de opwaartse trend.

Van belang is dat de S&P 500 index boven de steun van 2.532,69 punten (gevormd op 9 februari) blijft.

De opwaartse trend krijgt een nieuwe impuls indien de laatste koerstop van 2.872,87 punten (gevormd op 26 januari) wordt gebroken. In dat geval wordt de opgaande trend gevalideerd en mag verdere koersstijging verwacht worden.

Wall Street: Nasdaq 100 index

De recente daling bracht de koers van de Nasdaq 100 index weer terug onder het niveau van de voorgaande top van 7.186,09 punten (gevormd op 16 maart).

Door deze terugkeer onder een oude koerspiek verzwakt het technische beeld wat, maar niet ernstig. Deze zogeheten 'false move' doet de eerdere verbetering teniet.

Er is steun op 6.227,99 punten (gevormd op 15 november 2017).