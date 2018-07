Hollandse Aandelenavond: Royce Tostrams Overig

Geheel volgens traditie organiseren BNP Paribas en IEX op 4 juli weer een van de meest geliefde beleggingsevents: de Hollandse Aandelenavond. Daar presenteren maar liefst zes topexperts hun favoriete aandelen van eigen bodem. Maar eerst blikken alle experts: Nico Bakker, Jim Tehupuring, Nico Inberg, Ralph Wessels, Royce Tostrams en Jos Versteeg, terug op hun aandelenkeuzes van vorig jaar. Van TA-expert Royce Tostrams weet u inmiddels wat u kunt verwachten, hij is dit jaar zeer positief op aandelen. Hij is niet alleen vaste gast op de Hollandse Aandelenavond, ook houdt hij u dagelijks op de hoogte met zijn TA-blog op IEX. Hoe hebben zijn tips het gedaan? Buy the dips Royce: "Op de Hollandse Aandelenavond van vorig jaar keken de meesten voorzichtig naar de toekomst. Ik was van alle deelnemers het positiefst met een scenario voor de AEX van 568. Met een hoogste slotstand van 572 (op 22 mei), hebben we dit koersdoel ruimschoots gehaald." "Met een dreigende escalatie van de handelsoorlog, politieke en economische onzekerheden in Italië, en een verandering in het beleid van centrale banken, is er voldoende onzekerheid om het kruit nu droog te houden. Mijn langetermijnadvies vorig jaar, de AEX sloot die dag op 513,12, was buy the dips. Voor 2018/2109 handhaaf ik dit advies, want every rally climbs a wall of worry." Dit zijn de resultaten van mijn tips van vorig jaar (stand eind juni): ASML

"ASML noteert bijna 50% hoger dan vorig jaar en ligt technisch nog op koers. De vaart is er echter vrijwel geheel uit. Dit verlies aan momentum maakt ASML gevoelig voor winstnemingen, waardoor ik dit aandeel uit mijn top 3 haal."

"Ook Philips, dat ruim 17% steeg, ligt er technisch redelijk bij, maar lijdt aan het zelfde euvel als ASML: gebrek aan overtuiging. Ook Philips verwijder ik uit mijn top 3."

"Technisch is Unilever de eerste maanden van dit jaar achtergebleven. Het heeft 1% prijsgegeven tgen opzichte van vorig jaar. Maar in deze correctie is op de langetermijngrafiek wel een fors hogere bodem gevormd rond 42,50, mooi boven de toppen van 2015 en 2016. Hiermee is een fraaie pullback gevormd, wat ik zie als een perfect instapmoment. Ik handhaaf Unilever dan ook in mijn top 3. Bovendien is de lange uptrend geheel intact. " Op zijn portefeuille en Top 3 van vorig jaar heeft de technisch analist ruim 21% winst gemaakt.

