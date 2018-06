quote: Audit4life schreef op 27 jun 2018 om 08:13:

Waarom stijgt de olieprijs zo absurd op het nieuws dat de productie omhoog gaat?

Weet je?, dat is wat je denkt te zien….De beweging komt eerst, en daarna plakt men er een nieuwsbericht aan vast.. Alles moet verklaarbaar zijn, maar kijk je even dieper dan het nieuws.. zie je gewoon dat de beweging er eerder is dan het nieuws wat naar buiten komt. En dit is niet alleen bij olie, alles werkt op die manier!